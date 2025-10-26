Una vida sepultada en lodo y piedras. Otra, incierta, llama ¬ El luto humano. Parte 2

Habitantes de Poza Rica, afectados por las fuertes lluvias registradas a inicios de octubre, agradecen la ayuda que han recibido del Gobierno federal y de miles de personas de distintas colonias y estados del país, pero, aseguran, aún falta trabajo “para que Veracruz salga adelante”.

Poza Rica, Veracruz, 26 de octubre (SinEmbargo).– En medio de la devastación causada por las inundaciones en Poza Rica, la solidaridad vecinal ha sido fundamental. Cuando el agua y el lodo cubrieron sus casas, los vecinos y vecinas respondieron con solidaridad. Así lo recuerda Aranza Galván, habitante de la colonia Morelos, una de las afectadas por las fuertes lluvias del 9 y 10 de octubre de 2025 en Veracruz.

Aranza Galván enfatiza que fueron sus vecinos y habitantes de otras comunidades los primeras en iniciar las labores de limpieza para sacar lodo y escombros de sus hogares. En esta colonia, a más de 10 días de la inundación, las calles siguen cubiertas de lodo. Afuera de las casas, vecinos arrojan cal a los muebles, cajas, y objetos manchados para cubrir el olor.

"Vimos cómo mucha gente pedía auxilio, de hecho apoyamos a mucha gente que se quedó aquí en los carros atascada, subiendo a personas que no podían ni caminar. Todos los vecinos, todas las personas de distintas ciudades y estados son los que nos han apoyado, nos estamos levantando poco a poco. La maquinaria, algunas las hemos contratado igual los vecinos. Hemos pagado a la gente para que nos ayude en sacar lodo, en sacar cosas. Como tal el gobierno hasta ahorita que ya están mandando los apoyos, pero la verdad muchas colonias afectadas todavía siguen con el lodo hasta las rodilla. Muchas personas se han quedado sin una casa, no hay dónde dormir. La verdad sí se necesita mucho el apoyo todavía en Poza Rica”, expuso.

Patricia Álvarez, quien perdió todos sus electrodomésticos, camas, ropa y muebles, resaltó cómo los vecinos de otras colonias afectadas se organizaron para apoyarse. La ayuda no solo se limitó a la limpieza, familias y conocidos aún ofrecen refugio para quienes lo perdieron todo.

Ariana Ontiveros Hernández destacó que personas de distintas colonias, incluso de otros estados como Quintana Roo y Tamaulipas, llegaron para ayudar.

"Vienen de muchas partes, vienen de lejos a apoyar a la gente. Todo eso es para sacar el agua de las casas, para sacar las cosas que ya no sirven", mencionó.

Melitón Pérez, de la colonia Palma Sola, destacó que él y su novia sobrevivieron gracias a la solidaridad del conductor de un autobús, quien se detuvo para recogerlos cuando salieron corriendo de su casa al ver que el agua ya superaba el metro de altura. "El conductor nos llevó al estadio Heriberto, el punto más alto y seguro de Poza Rica". Una vez allí, recordó, recibieron ropa y comida de la gente que ya se había organizado para asistir a los damnificados.

En Poza Rica, mujeres también se organizan para llevar platos de comida a quienes por la tarde limpian sus casas

Omar Armas, comandante de bomberos de Boca del Río, detalló el esfuerzo de los bomberos que, gracias a la ciudadanía, han logrado recolectar y distribuir toneladas de víveres y kits de limpieza en distintas comunidades. Cuando su camión de bomberos llega a la colonia Morelos, adultos y menores de edad se forman rápidamente para recibir los utensilios.

Aranza Galván dice que también las niñas y niños están tristes por lo que perdieron y por no poder retomar sus actividades, como ir a la escuela, pero confía en que las personas de distintas comunidades y el país no se olvidarán de Poza Rica y, en general, de Veracruz.