Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado

Tras una audiencia, Donovan "N", señalado como el presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen, fue vinculado a proceso. El defensor del acusado reveló que buscarán un procedimiento abreviado para que reciba una sentencia de sólo 20 años.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Un Juez de Control de la Ciudad de México (CdMx) vinculó a proceso a Donovan "N" por el delito de homicidio en una audiencia celebrada este viernes, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato del abogado David Cohen.

La defensa del acusado reveló que solicitará un procedimiento abreviado para que se declare culpable del crimen a cambio de recibir la sentencia mínima, que es de 20 años de prisión.

Donovan "N" fue detenido tras ser identificado como uno de los probables implicados en el ataque cometido contra el abogado David Cohen Sacal, cometido al exterior de la Ciudad Judicial, el lunes 13 de octubre.

#InformaciónImportante | Esta tarde, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Donovan "N", identificado como otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx. Esta detención es resultado de los trabajos de investigación,…

En una audiencia celebrada este viernes en los juzgados de la colonia Doctores de la CdMx, un Juez de Control determinó vincular a proceso al joven de 20 años de edad por el delito de homicidio calificado, por lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con lo que permanecerá preso en el Reclusorio Sur de la capital.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la indagatoria complementaria.

Al término de la comparecencia, el abogado de Donovan "N" reveló que tras hablar con el acusado y su familia decidieron buscar el procedimiento abreviado, con lo que el joven se declarará culpable por el homicidio del abogado David Cohen, a cambio de recibir la pena mínima por este delito, que es de 20 años de prisión.

Explicó que el acusado no puede acceder a un criterio de oportunidad para colaborar con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CdMx, debido a que no posee información respecto a quienes son los autores intelectuales del atentado contra el litigante.