Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias por su carrera fotográfica

El Premio Princesa de Asturias 2025 fue otorgado a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en la categoría de Artes, y al Museo Nacional de Antropología e Historia en la categoría de Concordia.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide fue galardonada este viernes con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, como reconocimiento a su larga trayectoria fotográfica durante la cual ha retratado, en gran parte, el mundo indígena de México.

la Fundación Princesa de Asturias resaltó que esta condecoración es un reconocimiento a la trayectoria de Iturbide, durante la cual "ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio".

Durante su discurso, la galardonada ponderó el sincretismo cultural como base de la mexicanidad, reconoció a su maestro Manuel Álvarez Bravo y el legado del exilio español en nuestro país.

“Para mí la fotografía no es un logro ni un riesgo. Es tan sólo un reflejo de México, de lo que veo en mi país. La parte más conocida de mi obra retrata el mundo indígena de México”, dijo.

Graciela Iturbide, nacida en 1942 en la Ciudad de México, es considerada una de las fotógrafas mexicanas más destacadas a nivel mundial; con su obra plasma la vida cotidiana, las tradiciones culturales, los rituales y la relación entre el ser humano y la naturaleza.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México felicita al Museo Nacional de Antropología, el cual fue galardonado el día de hoy con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo, en España. Este galardón reconoce la labor del museo en la… pic.twitter.com/eolG0BlI14 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) October 24, 2025

Museo Nacional de Antropología e Historia también es galardonado

El Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México fue también galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, al ser considerado "uno de los museos más importantes de Iberoamérica y un referente global en el estudio de la humanidad, debido a su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural", según la Fundación Princesa de Asturias.

Este museo, ubicado en el corazón del Bosque de Chapultepec, fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964 y se mantiene como uno de los recintos culturales más visitados y reconocidos del mundo. Resguarda en sus colecciones cerca de 148,000 piezas arqueológicas y etnográficas que exhibe en sus quince salas.

Con la representación del titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, en el Teatro Campoamor de Oviedo, el director del MNA, Antonio Saborit García-Peña, recibió la distinción.

La Secretaría de Cultura de México felicitó a la fotógrafa y al recinto por haber sido distinguidos con tal reconocimiento, mismo que les fue entregado durante una ceremonia que se celebró este 24 de octubre en el Teatro Campoamor en Oviedo, España.

La Fundación Princesa de Asturias entrega dichos galardones en ocho categorías distintas: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes.