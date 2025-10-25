La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La familia de la bebé Judith hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud y de todos los hospitales y clínicas públicas, para que mejoren su sistema de vigilancia y de seguridad.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé Judith, sustraída ayer del Hospital Materno Infantil del área de neonato por una mujer que se hizo pasar por personal médico del nosocomio.

"Informo que la bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres. La prioridad en este momento es su salud y recuperación. En este Gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias", publicó en su cuenta de X Esteban Villegas Villarreal, Gobernador de la entidad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó también el hallazgo de la menor que fue abandonada en un jardín de la colonia Hacienda Las Flores ubicada al sur de la ciudad para ser devuelta inmediatamente a sus padres. Teresa Rosales, abuela de la bebé, mencionó que la menor ya se encuentra con su familia y recibe atención médica en una clínica privada.

La sustracción de la bebé Judith despertó la indignación ciudadana que se tradujo en la exigencia de justicia mediante movilizaciones y bloqueos en las calles de la capital duranguense.

Los familiares de Judith señalaron que mientras no se confirmara la identidad de la menor por parte de los padres, ellos mantendrían el cierre de calles y no abandonarían el bloqueo que se llevaban a cabo la mañana de este viernes.

Teresa Rosales pidió comprensión a la ciudadanía por la afectación de vialidades cerradas a causa de las protestas, pero aseguró que fue gracias a ello y a la presión ejercida en los medios y en redes que se logró que quienes sustrajeron a su nieta la abandonaran. "Estoy muy agradecida, creo que nosotros hicimos nuestra función y ustedes también”, dijo a los medios de comunicación.

Autoridades buscan a la responsable

Por otra parte, la FGE divulgó una descripción detallada de la presunta responsable de sustraer a la bebé. Para facilitar su identificación solicitó a la ciudadanía compartir cualquier información que ayude a ubicarla de inmediato.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la responsable es una mujer de entre 35 y 45 años con una estatura aproximada de 1.58 metros; es de complexión media, tez moreno claro, cara ovalada y cabello lacio negro. Presenta cejas delineadas, ojos grandes y oscuros, nariz recta, boca grande y labios gruesos.

En un video que circula en redes sociales, puede verse a la mujer vestida con ropa quirúrgica caminando por lo que parecer ser el vestíbulo del hospital y toma unos papeles, para después salir de la toma. Las autoridades informaron que una vez que se tuvo conocimiento de la sustracción de la menor, se activaron protocolos de búsqueda de manera coordinada con diferentes corporaciones para lograr su localización.

El día de ayer la bebé Judith fue sustraída de la sala donde permanecía internada debido a su delicado estado de salud ya que nació prematuramente por lo que requiere medicamentos especializados para el desarrollo de sus órganos, especialmente el hígado, según indicó la familia.