La ONU es indispensable, pero necesita una reforma con urgencia, afirma De la Fuente

El Canciller Juan Ramón de la Fuente consideró necesario que la ONU analice cuáles son las mejoras necesarias a su estructura para realizar une reforma urgente.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró este viernes que es urgente una reforma a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de mejorar su estructura y métodos de trabajo.

El Canciller hizo estas declaraciones durante un evento con motivo de la firma del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2026–2031, celebrado en el marco del 80 aniversario de la fundación de la ONU.

En su intervención, De la Fuente apuntó que la fortaleza del multilateralismo radica en su capacidad de traducir los compromisos en resultados tangibles para las personas, por lo que recalcó que no se debe postergar la reforma.

El titular de la SRE señaló que, si bien, la ONU sigue siendo la mejor herramienta para promover la paz, el desarrollo y los derechos humanos, se requiere hacer un análisis para determinar cuáles son las mejoras necesarias a sus estructuras y métodos de trabajo.

Finalmente, el Canciller mexicano destacó que los principios y propósitos de las Naciones Unidas mantienen una enorme coincidencia con los principios constitucionales de la política exterior mexicana, como la igualdad jurídica de los estados, autodeterminación de los pueblos, resolución pacífica de los conflictos, cooperación para el desarrollo y defensa de los derechos humanos.

Este viernes, el Gobierno de México y la ONU firmaron el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de México 2026–2031, un instrumento que servirá como guía para implementar acciones conjuntas durante los próximos seis años.

Dicho acto fue encabezado por el Canciller Juan Ramón de la Fuente u el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, Peter Grohmann.