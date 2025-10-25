La SRE revela que 10 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Gobierno de Trump

El Gobierno de México envió notas a la Embajada de EU para exigir que se investigue con transparencia las causas de la muerte de 10 migrantes mexicanos detenidos por agentes de ICE.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló este viernes que en lo que va de la Administración del Presidente Donald Trump en Estados Unidos (EU) han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde que asumió la Presidencia, el magnate ordenó que la agencia de migración estadounidense que endureciera las redadas para detener a migrantes indocumentados, principalmente originarios de México y otros países de Latinoamérica, lo que generó múltiples casos en los que agentes migratorios arrestaron con violencia excesiva a latinos, usando tasers, golpes y todo tipo de agresiones.

El caso más reciente de un mexicano fallecido tras ser arrestado por el ICE ocurrió la madrugada de este 24 de octubre, luego de que un migrante murió en San Bernardino, California.

En una conferencia de prensa, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, dio a conocer que, del 20 de enero a la fecha, 10 mexicanos fallecieron cuando estaban bajo custodia del ICE, tras ser detenidos durante las redadas ordenadas por Trump.

El funcionario recalcó que el Gobierno de México manifestó a las autoridades de EU su indignación y preocupación ante la cifra de connacionales que han muerto estando bajo custodia de agentes migratorios.

"Enviamos en cada caso notas verbales a la Embajada de Estados Unidos en México, en las que hemos solicitado que haya investigaciones transparentes y exhaustivas; exigimos que se llegue al fondo de las causas que ocasionaron estos decesos", apuntó Roberto Velasco.

SRE brinda apoyo legal a mexicanos en EU y para volver a México

El titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, informó que desde el inicio de la Presidencia de Trump, el 20 de enero, a la fecha (23 de octubre), han sido repatriados desde EU 116 mil 320 mexicanos, de los cuales 93 mil 153 recibieron asistencia o protección consular.

Agregó que durante el mismo periodo las autoridades mexicanas realizaron ocho mil 099 visitas a centros de detención migratoria en territorio estadounidense, además de que se otorgaron 15 mil 966 asesorías legales externas a connacionales que lo solicitaron.

El canciller detalló que en lo que va de la Administración de Trump se han enviado 13 notas diplomáticas a las autoridades de Estados Unidos para expresar “nuestras preocupaciones y nuestros desacuerdos con las medidas que se están tomando”.