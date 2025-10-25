La SRE revela que 10 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Gobierno de Trump

Redacción/SinEmbargo

24/10/2025 - 8:59 pm

La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

7 millones en 2,700 ciudades de EU protestan contra Trump en movilización histórica

Cárteles y extremistas ofrecen recompensas por asesinar a agentes del ICE, alerta EU

El ICE sí estará presente en el Super Bowl LX para detener a migrantes, confirma Noem

El Gobierno de México envió notas a la Embajada de EU para exigir que se investigue con transparencia las causas de la muerte de 10 migrantes mexicanos detenidos por agentes de ICE.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló este viernes que en lo que va de la Administración del Presidente Donald Trump en Estados Unidos (EU) han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde que asumió la Presidencia, el magnate ordenó que la agencia de migración estadounidense que endureciera las redadas para detener a migrantes indocumentados, principalmente originarios de México y otros países de Latinoamérica, lo que generó múltiples casos en los que agentes migratorios arrestaron con violencia excesiva a latinos, usando tasers, golpes y todo tipo de agresiones.

El caso más reciente de un mexicano fallecido tras ser arrestado por el ICE ocurrió la madrugada de este 24 de octubre, luego de que un migrante murió en San Bernardino, California.

En una conferencia de prensa, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, dio a conocer que, del 20 de enero a la fecha, 10 mexicanos fallecieron cuando estaban bajo custodia del ICE, tras ser detenidos durante las redadas ordenadas por Trump.

El funcionario recalcó que el Gobierno de México manifestó a las autoridades de EU su indignación y preocupación ante la cifra de connacionales que han muerto estando bajo custodia de agentes migratorios.

"Enviamos en cada caso notas verbales a la Embajada de Estados Unidos en México, en las que hemos solicitado que haya investigaciones transparentes y exhaustivas; exigimos que se llegue al fondo de las causas que ocasionaron estos decesos", apuntó Roberto Velasco.

SRE brinda apoyo legal a mexicanos en EU y para volver a México

El titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, informó que desde el inicio de la Presidencia de Trump, el 20 de enero, a la fecha (23 de octubre), han sido repatriados desde EU 116 mil 320 mexicanos, de los cuales 93 mil 153 recibieron asistencia o protección consular.

Agregó que durante el mismo periodo las autoridades mexicanas realizaron ocho mil 099 visitas a centros de detención migratoria en territorio estadounidense, además de que se otorgaron 15 mil 966 asesorías legales externas a connacionales que lo solicitaron.

El canciller detalló que en lo que va de la Administración de Trump se han enviado 13 notas diplomáticas a las autoridades de Estados Unidos para expresar “nuestras preocupaciones y nuestros desacuerdos con las medidas que se están tomando”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

"En medio de una paradoja, la decisión final definirá si el histórico edificio de 1904 se convierte...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

¿Nos gobiernan los cárteles?

"Vamos a la parte sustancial de la declaración del Presidente Trump: ¿Está México gobernado por los cárteles?...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Publicidad oficial y el control de la narrativa

"La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Las reencarnaciones del PAN

"Ahora el PAN intenta la suya: dejar de ser centroderecha pudorosa para abrazar con entusiasmo su papel...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

+ Sección

Galileo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Si eres un aficionado a la astronomía te decimos lo que debes saber para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas oriónidas.

Lluvia de estrellas oriónidas 2025: ¿Qué es y cuándo verla en México? Entérate aquí

Los servicios de Amazon se estaban recuperando después de la caída que sufrieron, interrumpiendo los servicios de sitios web y aplicaciones a nivel mundial.

Amazon Web Services regresa después de estrepitosa caída de servicios a nivel global

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Hablan las familias mexicanas a las que Philips regaló... “ventiladores de la muerte”

Grupo Salinas lanzó un comunicado, en el cual dice estar abierto al diálogo con los acreedores de EU "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".
2

Tras golpazo, Grupo Salinas pide diálogo con acreedores de EU. Y quedan juicios: CSP

Estación del tren en Querétaro
3

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), planteó bombardear México, pero en su lugar, le dieron a Venezuela, dice un texto publicado por The New Yorker.
4

Trump planteó bombardear México. Y en su lugar, le dieron a Venezuela: The New Yorker

5

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

6

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
7

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

8

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
9

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
10

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

11

ADELANTO ¬ “En esta lucha no cabe la arrogancia”, escribe Sheinbaum en su nuevo libro

12

#PuntosyComas ¬ Alcalde de Piedras Negras, el mejor calificado; en Izcalli, el peor

Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar.
13

Salinas Pliego deberá pagar 580 millones de dólares a extranjeros, le ordena Tribunal

El Senador morenista Adán Augusto López Hernández dio conferencia de prensa para hablar del pago de sus impuestos.
14

ENTREVISTA ¬ La presidenta del SNA pide desaforar a Adán Augusto para investigarlo

EU se ha enterado de muchas cosas. Pero tarde. Le pasó con las tierras raras. China controla casi 90% del mercado. Pero también le pasó con la energía nuclear.
15

China se adelantó a EU en tierras raras, pero no es todo: también en energía nuclear

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SRE reveló que en lo que va de la Administración del Donald Trump en EU han muerto 10 connacionales mexicanos que estaban bajo custodia del ICE.
1

La SRE revela que 10 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE en Gobierno de Trump

2

#PuntosyComas ¬ Alcalde de Piedras Negras, el mejor calificado; en Izcalli, el peor

3

ADELANTO ¬ “En esta lucha no cabe la arrogancia”, escribe Sheinbaum en su nuevo libro

La FGE de Durango informó la tarde de este viernes que fue localizada con vida la bebé sustraída el día de ayer del Hospital Materno Infantil.
4

La bebé Judith, sustraída de un hospital de Durango, es hallada; buscan a responsable

La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia fueron galardonados este viernes con el Premio Princesa de Asturias 2025.
5

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias por su carrera fotográfica

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
6

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

7

"Alito" falta a 21 sesiones del Senado por ir a Bolivia, Perú, Ecuador, Washington...

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido en el Edomex
8

El "H4", miembro de Los Beltrán Leyva, es detenido; lo buscan en EU por narcotráfico

9

Donovan "N" es vinculado por homicidio de David Cohen; va por procedimiento abreviado

Gustavo Madero Muñoz, exsenador del PAN, se encuentra en el centro de la polémica por una fotografía. donde aparece con su tarjeta de la Pensión del Bienestar.
10

Gustavo Madero, adinerado y crítico de la 4T, también va por su Pensión del Bienestar

SSPC detienen a 18 en Sinaloa.
11

SSPC detiene a 18 presuntos miembros de "Los Chapitos" en Culiacán; confiscan armas

Sheinbaum presenta su libro.
12

Diario de una transición histórica, el libro de la Presidenta, sale a la venta