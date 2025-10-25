El Edomex ejecuta "Operación Caudal" contra huachicol de agua; aseguran pozos y pipas

Autoridades del Edomex señalaron como responsables del "huachicoleo" de agua a "sindicatos" como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300 y La Chokiza, entre otros.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que este viernes se implementó la "Operación Caudal" con el fin de combatir el huachicol de agua; como resultado se intervinieron más de 160 sitios relacionados con la extracción y venta ilegal del líquido, además de que se aseguraron cientos de pipas.

La dependencia mexiquense detalló que como parte de dicha acción se llevaron a cabo operativos simultáneos en 48 municipios del estado, en los cuales participaron autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con un reporte de la Fiscalía del Edomex, citado por El Universal, derivado de este operativo de logró el arresto de siete personas: una por portación de arma y ataque peligroso; dos por portación de arma, dos por delitos contra la distribución del agua y dos por impedir las labores de las fuerzas de seguridad.

La "Operación Caudal" fue ejecutada por autoridades mexiquenses, en colaboración con fuerzas federales y municipales, derivado de diversas investigaciones realizadas por la Fiscalía del Edomex, así como en respuesta a denuncias ciudadanas, relacionadas con extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal de agua.

Como parte de esta acción, elementos de seguridad intervinieron más 190 pozos y tomas de agua, ubicados en 48 municipios mexiquenses; los cateos se realizaron de forma simultánea e iniciaron a las 00:00 horas de este viernes 24 de octubre.

Además, autoridades aseguraron más de 250 pipas y vehículos para el transporte de agua que supuestamente están relacionadas con actividades ilícitas de acaparamiento, distribución y venta de agua potable.

La Fiscalía del Edomex detalló que, a raíz de las indagatorias por el huachicol de agua en la entidad, se identificó que estas operaciones ilícitas podrían ser orquestadas por organizaciones autodenominadas "sindicatos".

Algunos de los grupos que podrían estar involucrados con la extracción y comercialización ilegal de agua en territorio mexiquense son: la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo y la Chokiza.

En la "Operación Caudal" participaron elementos de la Fiscalía del Edomex, la Secretaría de Seguridad Mexiquense, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Defensa (Defensa), Secretaría de Marina (Semar, Guardia Nacional (GN) y policías municipales.