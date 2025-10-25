VIDEO ¬ Se incendia el restaurante La Soldadera en CdMx; no hay reporte de lesionados

Una fuga en un calentador ambiental provocó un incendio en el restaurante La Soldadera, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx. A raíz del siniestro se evacuó a 200 personas sin que se reportaran lesionados.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Momentos de gran tensión se vivieron en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx), pues la noche de hoy se registró un incendio en la colonia Tabacalera, al interior del restaurante La Soldadera, ubicado en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:00 horas, a raíz de "una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP", de acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital.

Según lo reportado por la SGIRPC, el fuego provocó que se quemaran "dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción". Como medida de precaución, se evacuó a 50 personas que se encontraban en el establecimiento, así como a otras 150 de un penthouse que también forma parte del inmueble.

En la planta baja de un edificio donde se ubica un restaurante, se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, y posterior incendio. Se quemaron dos mesas, una lona, sillas y el cochambre acumulado en la campana de extracción. Como medida… pic.twitter.com/CQSG5tEqHh — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 25, 2025

#AlMomento Atendemos incendio en un contenedor de gas del sistema de aire acondicionado en el restaurante La Soldaderas. Informo que hemos extinguido el fuego y desalojado a 150 personas que se encontraban en el lugar. Realizamos recorrido por el edificio.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/2RPnvr1hUz — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 25, 2025

A raíz del incendio, hasta el lugar se trasladaron elementos de la propia Secretaría, así como del Cuerpo de Bomberos de la CdMx, quienes lograron controlar tras casi media hora la fuga encendida y el fuego que provocó en el restaurante.

A través de redes sociales, varias personas compartieron imágenes que capturaron del hecho, gracias a las cuales se puede observar la magnitud del siniestro.

Algunos de los videos que circulan en redes fueron compartido por Grupo Siade A. C., incluido uno en el que se aprecia el momento justo en que ocurre la explosión al interior de La Soldadera.

Momento exacto del incendio de un restaurante frente al Monumento a la Revolución en CDMX. Ocurrió la noche de este 24 de octubre de 2025 frente al restaurante con razón social"La Soldadera" ubicado sobre la calle Plaza de la República donde un aparente corto circuito… pic.twitter.com/PiHOsnZdl1 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 25, 2025

🟥🟦🔥 *Indican incendio en el monumento a la Revolución, el cual exploto un transformador y eso ocasionó el incendio y se extendió a un Restaurante la soldadera pic.twitter.com/UydIffLvZx — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 25, 2025

En otras imágenes difundidas se observan las llamas que se extendieron por el inmueble, así como a una multitud de personas que se detuvo para atestiguar el incidente y los posteriores trabajos que llevaron a cabo los cuerpos de emergencia para controlar la situación.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió hasta el lugar de los hechos e informó a través de sus redes oficiales que el incendio ya había sido controlado en su totalidad, además de que no hubo ningún lesionado.

"Ya está controlado gracias a los bomberos y a Protección Civil de la Alcaldía [...] No hay lesionados; uno va a ir al hospital por intoxicación, pero no hay lesiones mayores", indicó la mandataria de la demarcación por medio de un video que grabó desde las afueras del restaurante.