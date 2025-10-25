VIDEO ¬ Conductor arrolla a 2 personas en campo de fútbol en Guanajuato; lo detienen

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El partido entre los equipos La Noria y Catalán había terminado cuando, de forma repentina, una camioneta irrumpió sin control en el campo.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El conductor de un vehículo irrumpió de manera violenta en el campo de juego durante la final de un torneo de fútbol en la comunidad de El Garabatillo, del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, arrollando a dos personas, las cuales perdieron la vida.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron la tarde del jueves 23 de octubre, cuando jugadores y espectadores aún se encontraban dentro y alrededor de la cancha.

Según testigos, el conductor de la camioneta negra, modelo Chevrolet Tahoe, con placas del estado de Michoacán (PTY-516-D), ingresó a la cancha, atropelló a los dos personas y se dio a la fuga; el video del momento causó conmoción en redes sociales.

Una camioneta Chevrolet Tahoe negra arrolló a dos personas en la final de fútbol en la comunidad El Garabatillo en Dolores Hidalgo esta tarde. Según testigos, el conductor de la camioneta el cual se desconoce su identidad, ingresó a la cancha, atropelló a los dos personas y se… pic.twitter.com/b9dxVtvqEd — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) October 24, 2025

Algunos asistentes corrieron a auxiliar a las víctimas, pero, a pesar de los esfuerzos y el traslado a un hospital cercano, dos de ellas perdieron la vida.

Rafael “N” fue identificado como el presunto responsable del hecho y detenido la madrugada de ayer por las autoridades municipales. Un segundo implicado ya está siendo buscado por las autoridades.

La madrugada de este viernes, fue detenido Rafael N., señalado como presunto responsable de atropellar a dos personas al ingresar en su camioneta al campo de fútbol de la comunidad de El Garabatillo en Dolores Hidalgo. Asimismo, se informa que una segunda persona involucrada en… pic.twitter.com/NGKsQWruWz — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) October 24, 2025

La aprehensión se llevó a cabo cerca de las 05:00 horas, sin incidentes, y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.