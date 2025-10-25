Zedillo usa ahora un diario español de derechas: “La democracia en México ha muerto”

Zedillo calificó a Sheinbaum como cómplice de López Obrador, quien, dijo, viene del "viejo PRI, el autoritario" en el que asevero "lo importante era mantener el poder" y del que también formó parte.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum "ha sido cómplice de López Obrador en la destrucción de la democracia mexicana", dice este sábado el expresidente priísta Ernesto Zedillo Ponce de León en una entrevista para el periódico español El Mundo.

En la charla con la periodista Maite Rico, columnista de Opinión del diario madrileño, calificado de derechas, arremete nuevamente contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y contra "su heredera", la primera mujer Presidenta en la historia de México.

En una entrevista, en la que la autora lo destaca por su papel como "impulsor de la transición política en México", un hombre que surgió de la pobreza y que contribuyó a la caída del PRI, Zedillo Ponce de León afirma que con López Obrador y Sheinbaum Pardo han destruido las instituciones en México.

Por enésima ocasión, el priista, quien desde que dejó la Presidencia de México en el año 2000 vive en Estados Unidos y ha laborado en empresas como Union Pacific, favorecida por la privatización de los ferrocarriles durante su mandato, afirma que "los pilares de la democracia mexicana han sido destruidos".

Según Zedillo, AMLO inició esa demolición y "hubo quien pensó que su heredera, Claudia Sheinbaum, se desmarcaría de su padrino al llegar a la presidencia, como es tradición en México. Pero no ha sido así".

Interrogado sobre si puede esperarse un giro de la Presidenta respecto a las políticas de López Obrador, el histórico líder de la izquierda mexicana, Zedillo expuso:

"No lo sé. No conozco a la doctora Sheinbaum, pero ella ha sido cómplice de López Obrador en la destrucción de la democracia mexicana. No comento sobre sus políticas en otros aspectos, me limito a señalar su papel protagónico en la demolición de esta democracia. Ella contribuyó con entusiasmo a la reforma constitucional de López Obrador para destruir al Poder Judicial. Fue ya prácticamente durante su gestión cuando se entrega la Policía Nacional al Ejército y se suprimen varios organismos fiscalizadores. Y la reforma electoral, que matará las condiciones para una competencia equilibrada, está ocurriendo también bajo su mandato".

De acuerdo con el expresidente, quien en su sexenio desató la más grande crisis económica en México, acrecentó el conflicto armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y fue cómplice de la impunidad en masacres como la de Aguas Blancas en Guerrero –donde se asesinó arteramente a 17 campesinos, entre ellos menores–, con Claudia Sheinbaum en el poder se han suprimido la división de poderes y los contrapesos.

Zedillo destaca que México es hoy un Estado autoritario. "Han desmantelado el Estado de Derecho y los organismos de control, como el encargado de la transparencia. Han terminado con la independencia judicial: escoger a los jueces por voto popular es una farsa propia de los regímenes autocráticos y además se hizo con una elección fraudulenta. Y para blindar todo eso, Sheinbaum ha suprimido a efectos prácticos a la Suprema Corte como tribunal constitucional. El Gobierno, que controla el Congreso y las legislaturas estatales, puede aprobar modificaciones constitucionales con carácter definitivo, sin que ningún tribunal que pueda objetarlas. Es un caso de autoritarismo único en el mundo", afirma.

Además de alertar sobre el "autoritarismo" en México, Ernesto Zedillo también dice que se camina a un Estado policial.

"Están militarizando la seguridad. La Guardia Nacional depende ahora del Ejército y podrá investigar delitos al margen del ministerio público. Se han ampliado las causas y plazos de la prisión preventiva. Además, han iniciado la captación de las Fuerzas Armadas, que en México habían sido históricamente ejemplares. Ahora, por mandato constitucional, deben hacer lo que el Congreso disponga, y eso incluye gestionar actividades económicas sin transparencia ni rendición de cuentas. Es un modo de ganarse su complicidad para mantenerse en el poder, como se ha visto en Cuba, Venezuela o Egipto. Y eso es muy grave", dice el hombre que está acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad en la Matanza de Acteal, donde se asegura que el Ejército mexicano armó a los paramilitares que asesinaron a civiles.

La entrevistadora pregunta de nuevo sobre AMLO, y muy a modo, "digamos que López Obrador ha aplicado el manual del perfecto tirano".

En efecto, responde Zedillo, "todo forma parte de un objetivo: crear un régimen de partido hegemónico para asegurar continuidad e impunidad. Primer umbral: hacer que los procesos electorales siempre les favorezcan inclinando las condiciones masivamente a su favor. Si hay controversia, asegurarse de que siempre se resuelva a su favor. Y si todavía, como en Venezuela, la gente decide que está harta y vota por la oposición, tener el control no solo de las autoridades electorales, sino también del Poder Judicial y la fuerza pública para pisotear la voluntad popular".

El segundo umbral, explica el priista en la entrevista publicada este sábado en El Mundo, "es la represión política, mediante una serie de mecanismos, desde la investigación hasta la prisión preventiva y la anulación en la práctica del derecho de amparo, así como el ataque abierto a los críticos independientes del gobierno. Nada es nuevo en este entramado, basta con hacer un recorrido por los regímenes autoritarios a lo largo de la historia. La única diferencia con otras experiencias de América Latina es que ahora se disfrazan de demócratas y hacen una Constitución a su medida".