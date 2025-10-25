VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

En las imágenes se aprecia a las médicas reírse frente a la cámara y una de ellas simula un grito, mientras en el fondo se oyen los lamentos de una persona.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciaron una investigación luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que dos presuntas médicas internas se burlan de los gritos de un paciente en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2, conocido como IMSS Reforma, en Irapuato, Guanajuato.

El clip, de unos 30 segundos, fue difundido ampliamente en redes sociales y muestra a las mujeres usando el uniforme institucional y cubrebocas, mientras graban un video con un filtro de maquillaje de payaso.

En las imágenes, ambas se ríen frente a la cámara y una de ellas simula un grito, mientras en el fondo se oyen los lamentos de una persona.

De acuerdo con los reportes, la grabación habría sido realizada el pasado 16 de octubre, aunque se desconoce la causa de los gritos y el estado de salud de la paciente.

Sin embargo, el material provocó una fuerte indignación en usuarios de Internet, quienes calificaron el comportamiento como una falta de empatía y exigieron sanciones.

Ante la polémica, el IMSS emitió un comunicado el pasado 21 de octubre en el que condenó “categóricamente cualquier conducta contraria a los principios de respeto, ética y profesionalismo que rigen el servicio público y la atención médica”.

“Las acciones por parte de las médicas internas de pregrado no corresponden al código de conducta bajo el cual deben regirse las y los servidores públicos del Instituto”, señaló el comunicado oficial. Asimismo, confirmó que ya se inició una investigación interna para deslindar responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de las involucradas ni se ha emitido información adicional sobre la paciente presuntamente afectada.