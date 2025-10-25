"La Conta" y 3 más del Cártel del Golfo son detenidos en Tamaulipas; recuperan armas

Durante los operativos simultáneos, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo criminal, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, señalada por su presunta participación en el tráfico de armas, drogas y operaciones de lavado de dinero.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron ayer en Tamaulipas a Juana "N", alias "La Conta" y a tres personas más, presuntos integrantes del Cártel del Golfo, quienes se dedicaban al contrabando de armas y drogas en la región, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Líneas de investigación y labores de inteligencia relacionadas con el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero, permitieron ubicar tres inmuebles en el municipio de Matamoros que eran utilizados por una célula delictiva para realizar actos ilícitos", explicó la SSPC.

Las autoridades indicaron que realizaron operaciones de vigilancia gracias a las cuales obtuvieron los datos de prueba necesarios que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN) y la de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico y la @FGJ_Tam realizaron 3 cateos donde detuvieron a 4 integrantes del Cártel del Golfo, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, relacionada con tráfico de armas y… pic.twitter.com/ejhEpWZApT — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 24, 2025

Durante los operativos simultáneos, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del grupo criminal, entre ellos Juana María “N”, alias “La Conta”, señalada por su presunta participación en el tráfico de armas, drogas y operaciones de lavado de dinero.

En los domicilios cateados se aseguraron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares, seis computadoras portátiles, seis teléfonos celulares y diversa documentación relacionada con la actividad criminal.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien definirá su situación jurídica. Las propiedades intervenidas quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.