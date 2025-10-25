Héctor "N", "El Chesman", es procesado por el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez

Héctor "N", alias “El Chesman”, a quien también se le imputan los delitos de pandillerismo y atentados contra la paz e integridad corporal y patrimonial en Chiapas, fue vinculado a proceso por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció ayer la vinculación a proceso de Héctor "N", alias “El Chesman”, por su probable responsabilidad en el asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, el pasado 20 de octubre de 2024, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

"La vinculación a proceso obedece al homicidio de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en octubre del 2024. La víctima era un líder social reconocido nacional e internacionalmente que buscaba la paz y la reconciliación de los pueblos en dicha entidad", informó la FGR mediante un comunicado.

El anuncio se dio a conocer luego de una audiencia pública en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, en la cual el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aportó pruebas suficientes para señalar que "El Chesman" probablemente participó como autor material en el homicidio de Marcelo Pérez.

La vinculación de Héctor "N", a quien se le dictó prisión preventiva oficiosa y seis meses para una investigación complementaria, se sumó a la sentencia de definitiva de la FGR en contra de Edgar “M”, quien fue condenado a 20 años de prisión por el mismo caso. Sin embargo, “la investigación continúa abierta en contra de otros posibles partícipes en los hechos que resultaron en la privación de la vida de la víctima”, explicó la Fiscalía.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien era reconocido por su activismo en Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, fue asesinado el 20 de octubre de 2024 al salir de misa en el templo del barrio de Cuxtitali, donde unos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon con un arma de fuego.

Tres días después del homicidio del sacerdote de la Iglesia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, fue detenido Edgar "M", identificado como autor material del asesinato del religioso. Sin embargo, fue condenado a 20 años de cárcel apenas el 6 de agosto de 2025.

"La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo sentencia condenatoria en contra de Edgar 'M', por haberse acreditado plenamente su responsabilidad como autor material en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja", informó la FGR el pasado 6 de agosto.

Mientras que el 23 de octubre, la Fiscalía anunció de la detención de Héctor "N" en San Cristóbal de las Casas, quien fue identificado como líder de un grupo criminal denominado “Los Motonetos”, el cual amedrentaba a los habitantes de esta comunidad "solicitándoles dinero a cambio de permitir el paso de los productos que transportaban para vender, ya que cuando las víctimas se negaban eran objeto de agresiones físicas o daños a sus vehículos".