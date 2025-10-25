El primer día del Gran Premio de México estuvo lleno de emoción de los asistentes

La gente festejaba y gritaba emocionada cada vez que su escudería favorita pasaba frente a ellos.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Este viernes se realizó el primer día del Gran Premio de la Ciudad de México, una jornada en la que se realizaron las dos carreras de práctica libre para que los pilotos reconozcan la pista y para que los asistentes disfruten de esas pausas que hacen en algunos puntos del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La fiesta comenzó desde temprano con una sesión de practica de la Formula 4 NACAM Championship, también hubo GTM Super Copa, pero lo más esperado ocurría a las 12:30 del día. Justamente desde las 11 de la mañana se notaba el arribo de más personas que desde los diferentes puntos accedían al Autódromo, uno de ellos desde el metro Velódromo, caminaban hasta el Palacio de los Deportes y entraban por los puentes peatonales que los llevaban a las zonas de gradas en el Estadio GNP.

Antes de la carrera algunas personas aprovecharon para comer algo (había tacos, tortas, pizza, hot dogs), otros compraban algo para beber, ya sea una Heineken 00 sin alcohol o una de las otras opciones para refrescarse, porque el calor se sentía fuerte y el sol ya estaba casi en lo alto.

Aproximadamente a las 12:30 las pantallas mostraron cómo los pilotos iniciaban las practicas, quienes estaban en las gradas del Estadio GNP pudieron disfrutar de esa pausa que hacen los pilotos para que el público disfrute de ver esas poderosas maquinas rugir y tomar con precaución esa curva. Destacó la presencia del mexicano Patricio O'Ward que recibió aplausos y gritos de los asistentes.

Tras una hora de practica, GTM Super Copa apareció nuevamente en la pista para su práctica 2 y sesión de clasificación. Más tarde, a las 4 de la tarde, los pilotos de la Formula 1 regresaron para seguir emocionando a todos que gritaban cuando su escudería favorita aparecía.

Al final el resultado fue Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, a la cabeza, ya que terminó en la primera posición con un tiempo de 1:18.380, seguido del italiano Kimi Antonelli de Mercedes con 1:18.487 y en tercer puesto Nico Hülkenberg de Sauber con 1:18.760.

Hoy es momento de la tercera práctica y más tarde, a eso de las 3 de tarde, la carrera de clasificación para que mañana llegué el momento esperado por todos los seguidores de la Formula 1; la gran carrera del Gran Premio de la Ciudad de México.