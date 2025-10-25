Profeco alerta por lavadoras Ryobi defectuosas: pueden sobrecalentarse y estallar

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Techtronic Industries México alertaron del retiro del mercado y reparación de nueve mil 014 lavadoras a presión de la marca Ryobi, debido al peligro por sobrecalentamiento y explosión.

"Esto derivado de que el condensador de la lavadora a presión puede sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión forzada de partes, lo que podría derivar en lesiones graves", explicó la Profeco en un comunicado.

De acuerdo con el aviso de la Procuraduría, los dispositivos defectuosos pertenecen a los modelos RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.

La empresa informó que, al 27 de agosto, no tiene reportes de lesiones e incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero en Estados Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32 casos de lesiones.

Profeco contactará a consumidores