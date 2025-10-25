Profeco alerta por lavadoras Ryobi defectuosas: pueden sobrecalentarse y estallar

La empresa informó que, al 27 de agosto, no tiene reportes de lesiones e incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero en Estados Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32 casos de lesiones.
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Techtronic Industries México alertaron del retiro del mercado y reparación de nueve mil 014 lavadoras a presión de la marca Ryobi, debido al peligro por sobrecalentamiento y explosión.
"Esto derivado de que el condensador de la lavadora a presión puede sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión forzada de partes, lo que podría derivar en lesiones graves", explicó la Profeco en un comunicado.
De acuerdo con el aviso de la Procuraduría, los dispositivos defectuosos pertenecen a los modelos RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.
La empresa informó que, al 27 de agosto, no tiene reportes de lesiones e incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero en Estados Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32 casos de lesiones.
#BoletínDePrensa La Profeco emitió una alerta por el riesgo asociado a más de 9,000 lavadoras a presión fabricadas por #Techtronic Industries México. En total, se trata de 9,014 unidades de la marca #Ryobi, correspondientes a los modelos RY142300 (presión eléctrica de 2300 PSI) y… pic.twitter.com/Irrxw1h6Z7
— Profeco (@Profeco) October 23, 2025
Profeco contactará a consumidores
La Profeco indicó que la empresa Techtronic Industries México se pondrá en contacto con los y las propietarias de las lavadoras vía correo electrónico para pedir que dejen de utilizar los dispositivos de manera inmediata. También solicitó a los posibles dueños verificar en esta liga si sus productos están incluidos en esta retirada.
"El proveedor enviará de forma gratuita un kit de reparación con instrucciones de instalación y un condensador de repuesto", detalló la institución.
Como medios de contacto para el público, Techtronic Industries México ha dispuesto el número telefónico 800 843 1111 y su página web.
La Profeco finalizó indicando que vigilará el cumplimiento de la campaña, que inició el pasado 28 de agosto y concluirá el 28 de febrero de 2027, y recordó que sus canales de comunicación para orientación y quejas son los siguientes:
- Teléfonos del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722
- Redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco; y Facebook: ProfecoOficial.