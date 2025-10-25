Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

Redacción/SinEmbargo

25/10/2025 - 3:04 pm

A través de su plataforma Truth Social, el Presidente Donald Trump informó que castigará a Canadá con un arancel adicional del 10 por ciento, en respuesta a un anuncio contra la política arancelaria de EU que fue transmitido durante un juego de la Serie Mundial de Beisbol.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció que castigará a Canadá con un arancel de 10 por ciento adicional al que actualmente existe sobre las importaciones de dicho país. Esto, a raíz de que ayer volvió a transmitirse un anuncio en contra de la política arancelaria de EU elaborado por el Primer Ministro de Ontario, Doug Ford, el cual provocó la ira de Trump.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano señaló que Canadá "fue descubierto in fraganti publicando" el anuncio en cuestión, mismo que calificó de fraudulento, pues fue realizado mediante la tergiversación de un discurso del Presidente Ronald Reagan. "Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE", remarcó el mandatario estadounidense.

"Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10 por ciento por encima de lo que pagan actualmente. ¡Gracias por su atención a este asunto!", sentenció Trump.

En su mensaje, el Presidente de Estados Unidos afirmó que la Fundación Reagan hizo una declaración sobre el anuncio publicitario y señaló que éste fue creado al utilizar "audio y video selectivos" del exmandatario sin previa autorización, por lo que analizan tomar medidas legales en torno al caso.

"El único propósito de este FRAUDE era que Canadá esperara que la Corte Suprema de Estados Unidos los 'rescatara' de los aranceles que han utilizado durante años para perjudicar a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos puede defenderse de los altos y excesivos aranceles canadienses", sostuvo el republicano.

EU cancela negociaciones con Canadá

La irá de Trump hacia Canadá se desató el pasado 23 de octubre, cuando Donald Trump anunció que terminaba de manera inmediata todas las conversaciones comerciales con el país, acusando a sus autoridades de tergiversar las palabras del expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles que tuvo como intención manipular a la Corte Suprema y a otras cortes.

“Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Trump citó un comunicado de la Fundación Ronald Reagan, que denunció el uso de un video “fraudulento y falso”, difundido por autoridades de Ontario, provincia canadiense gobernada por Doug Ford. Según el mandatario, se pagaron 75 millones de dólares por difundirlo y habría sido creado para interferir en decisiones de la Corte Suprema y otros tribunales de Estados Unidos.

La campaña de Ontario fue lanzada el pasado 16 de octubre. "Usando todas las herramientas que tenemos, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino hacia la prosperidad es trabajando juntos. Mira nuestro nuevo anuncio", publicó Ford en X, antes Twitter, junto con un video que provocó la ruptura con Trump.

En las imágenes puede apreciarse varias ciudades de Estados Unidos y trabajadores norteamericanos mientras de fondo se escucha la voz de Ronald Reagan, expresidente estadounidense: "Cuando alguien dice 'impondré aranceles a las importaciones extranjeras', parece que está haciendo algo patriótico al proteger los productos y empleos estadounidenses. Y a veces, durante un corto tiempo, funciona… pero sólo por un tiempo breve. A largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses. Los aranceles altos inevitablemente provocan represalias de otros países y el estallido de feroces guerras comerciales".

Canadá pone los ojos en Asia

Tras la decisión anunciada por Trumo, el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó el viernes que no puede controlar la política comercial de Estados Unidos. A su vez, abrió la posibilidad de construir nuevas alianzas con Asia.

“No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos, pero sí podemos construir nuevas alianzas y abrir oportunidades con Asia”, explicó Carney ante medios de comunicación desde el aeropuerto de Ottawa.

Antes de subir a su avión para partir a un viaje a Asia, el Primer Ministro aseguró que funcionarios de su país han tenido "negociaciones constructivas" con sus homólogos estadounidenses y sostuvo que Canadá está preparada para retomar ese progreso.

"Nuestros funcionarios, mis colegas, han estado trabajando con sus contrapartes estadounidenses en negociaciones detalladas y constructivas. Se ha logrado un gran progreso, y estamos listos para retomar y ampliar ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados para mantener esas conversaciones, porque será en beneficio de los trabajadores de Estados Unidos, los trabajadores de Canadá y las familias de ambos países", subrayó el canadiense.

