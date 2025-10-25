CFE restablece servicio al 100% y SEP reanuda clases en estados afectados por lluvias

Para atender las afectaciones al suministro de electricidad ocasionado por las fuertes lluvias en cinco estados, la CFE desplegó más de mil 600 trabajadoras y trabajadores.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Tras las fuertes lluvias que se registraron en cinco estados, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este sábado que logró restablecer al 100 por ciento el servicio de energía eléctrica, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que se reanudaron las clases presenciales en escuelas de dichas entidades

La CFE dio a conocer mediante un comunicado que gracias a las labores de trabajadoras y trabajadores electricistas se restauró por completo el suministro de electricidad en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Para atender las afectaciones ocasionadas por las intensas precipitaciones se desplegaron un total de mil 602 trabajadores y trabajadoras electricistas; 503 vehículos pick up; 219 grúas articuladas; seis helicópteros; ocho drones; ocho retroexcavadoras y cuatro cuatrimotos.

La CFE recalcó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó que personal de la dependencia atendiera los daños ocasionados por las fuertes lluvias para restablecer el servicio en los cinco estados que se vieron afectados.

Finalmente, la Comisión indicó que trabajadoras y trabajadores permanecerán en los sitios que requieran reparaciones definitivas de la infraestructura eléctrica para llevar a cabo las labores necesarias.

Las intensas lluvias que se registraron a principios del mes de octubre ocasionaron la interrupción en el servicio de energía eléctrica en localidades de cinco estados en los que se registraron mayores afectaciones debido a las precipitaciones.

Reanudan clases escuelas en estados afectados por las fuertes lluvias

Por su parte, la SEP anunció que las clases presenciales se reanudaron en todos los planteles de educación básica, media superior y superior, ubicados en los cinco estados más afectados por las fuertes lluvias.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, detalló que 182 mil 610 alumnas y alumnos de volvieron a las aulas en dos mil 442 planteles de los tres niveles educativos, esto luego de que se concluyeron los trabajos de sanitización.

Agregó que 26 mil 105 estudiantes de 229 escuelas continúan con las clases en línea, con lo que se da continuidad a sus aprendizajes sin poner en riesgo su integridad.

La SEP implementa una estrategia integral para restablecer las actividades presenciales en todos los planteles afectados, en coordinación con los gobiernos estatales de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.