Autoridades capturan a 7 en Tijuana; les aseguran armas de uso exclusivo del Ejército

Autoridades federales y estatales detuvieron a siete personas en Tijuana, tras una inspección en la que se descubrió que poseían armas de uso exclusivo del Ejército.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Un grupo de siete presuntos integrantes del crimen organizado fueron detenidos en Tijuana, Baja California, luego de que elementos de seguridad detectaran que dichas personas llevaban consigo armas de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado conjunto, la detención se dio a raíz de "recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia" que agentes realizaban en Tijuana, durante los cuales observaron una camioneta con placas de circulación de California, Estados Unidos.

En el informe se indica que cinco personas iban a bordo del vehículo, mientras que otras dos iban a pie. "Al marcarles el alto, adoptaron una actitud evasiva, por lo que para descartar algún ilícito se procedió a realizar una inspección de seguridad", detalló la SSPC.

En #BajaCalifornia, autoridades federales detienen a siete personas en posesión de armamento. https://t.co/12pbv97JUC pic.twitter.com/YPBYmzVR5K — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 25, 2025

Tras hacer la revisión de la camioneta, se localizaron al interior cinco armas largas y dos cortas, por lo que se procedió a la detención de las siete personas.

"A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", apuntó la dependencia.

En redes sociales, el Gabinete de Seguridad, conformado por la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), compartió algunas imágenes de las armas aseguradas en esta acción, así como de dos de los detenidos.