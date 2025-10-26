"Niño Sicario" es vinculado por delitos contra la salud; sigue en Tutelar de Tabasco

"El Niño Sicario" detenido en Tabasco deberá permanecer recluido en el Tutelar para Menores mientras de lleva a cabo el proceso en su contra por delitos contra la salud.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de Tabasco informó que Jair "N", conocido como "El Niño Sicario", fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, durante una audiencia celebrada este sábado.

Además, el Juez le impuso la medida de prisión preventiva, por lo que deberá permanecer detenido en el Tutelar para Menores, además de que se fijó un plazo de 20 días para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

El menor, de 15 años de edad, fue detenido el pasado 12 de octubre en el municipio de Centro junto a otro sujeto identificado como José Asunción “N”, de 37 años, alias “Chuncho”.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento de su detención "El Niño Sicario" tenía en su posesión una mochila con varias dosis de mariguana y cristal, además de cartulinas con mensajes amenazantes y un arma larga.

Durante una audiencia celebrada este sábado, un Juez de Tabasco determinó la vinculación al proceso del menor por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo; es probable que se le imputen más delitos debido a que existen otras líneas de investigación.

Además, la autoridad judicial ordenó que el acusado permanezca bajo custodia en el Tutelar para Menore, además de que estableció un plazo de 20 días para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias, por lo que se tiene previsto que la próxima audiencia en contra de Jair "N" se lleve a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre.