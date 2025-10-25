Manuel Lapuente, exdirector técnico de la selección mexicana, fallece a los 81 años

Manuel Lapuente, quien dirigió a la selección mexicana de futbol durante el Mundial de Francia 1998, falleció a la edad de 81 años. Ganó cinco campeonatos en la liga nacional.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Manuel Lapuente, conocido también como "Manolo" Lapuente, exjugador y exentrenador de la selección mexicana de futbol en el Mundial de Francia 1998, falleció a la edad de 81 años, informó el periodista Raúl Orvañanos.

"Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend", publicó el comentarista en una publicación que compartió a través de redes sociales.

Hasta el momento, no hay información sobre las causas de su deceso.

Descanse en paz Manuel Lapuente 🕊️ Una leyenda del fútbol mexicano 🇲🇽 pic.twitter.com/e5pWrOnDDs — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) October 25, 2025

¿Quién fue Manuel Lapuente?

Manuel Lapuente Díaz, nombre completo del exfutbolista, nació el 15 de mayo de 1944 en el estado de Puebla.

Su carrera como jugador inició en 1964, cuando debutó con el equipo de Monterrey; sin embargo, fue hasta 1970 cuando alcanzó su mejor nivel vistiendo la playera de Puebla.

"Manolo" también tuvo la oportunidad de representar a México como parte de la selección nacional, con la cual logró colgarse una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, celebrados en 1967.