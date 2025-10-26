Sheinbaum inaugura plantel de la Universidad "Rosario Castellanos" en Chalco, Edomex

El nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos inaugurado en Chalco forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, recalcó la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración de un nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex) y afirmó que durante su sexenio se generarán 350 mil nuevos espacios para estudiantes de educación superior.

"Son tres cosas las que celebramos el día de hoy: Uno, el derecho a la educación; dos, el derecho al bienestar de todos los que viven en el oriente del Estado de México; y tres, celebramos a las grandes mujeres que han formado nuestra patria, entre ellas a Rosario Castellanos”, dijo la mandataria.

La Jefa del Ejecutivo explicó que esta nueva universidad funcionará con un modelo híbrido, por lo que mil estudiantes asistirán a clases presenciales, mientras que otros cuatro mil tomarán clases a distancia.

La Presidenta Sheinbaum recalcó que su Administración tiene el objetivo de generar 350 mil nuevos espacios para estudiantes de educación superior, esto gracias a la apertura de nuevos planteles de la Universidad Rosario Castellanos, de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Además, resaltó que la inauguración de esta universidad forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que tiene el propósito de garantizar el acceso a todos los servicios públicos para la población de 10 municipios mexiquenses: Chalco, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó la labor de la Presidenta Sheinbaum para garantizar el acceso a la educación, lo que es un eje para la llamada Cuarta Transformación (4T).

La Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, recordó que la Universidad Rosario Castellanos es una institución nacional, cuya meta es construir un campus en cada uno de los estados de la República. Actualmente, en dicha institución educativa se imparten 22 licenciaturas y 15 posgrados.