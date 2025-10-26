Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

"Deshonestidad funcional entendida como esta forma de engaño, de una conducta poco ética, que las personas deshonestas no perciben como inmoral porque para ellos cumple una función dentro de su sistema de valores. Es funcional porque le sirve a un propósito personal o de grupo, para obtener un beneficio sin cuestionar la norma, para conservar ese poder o no dejar ir eso que ellos creen como un gran beneficio. Esta adaptación se da también en los sistemas políticos".

Muna D. Buchahin

26/10/2025 - 12:04 am

https://youtu.be/A1hybnMTXls

Muna D. Buchahin

Muna D. Buchahin

Muna D. Buchahin es una apasionada luchadora contra el fraude y la corrupción, temas que aborda en sus charlas, cátedras y conferencias relacionados con investigaciones por conductas deshonestas y faltas a la integridad. Autora del libro “Auditoría Forense, delitos contra la Administración Pública”, experta anticorrupción y Examinadora de Fraude Certificada (CFE) con más de tres décadas de experiencia dedicada a realizar investigaciones internas y auditoría forense. En su último cargo como directora general de Auditoría Forense en la ASF, donde laboró por 13 años tuvo a cargo la ejecución de diversas auditorías forenses (incluída la llamada “Estafa Maestra”) con resultados exitosos que dieron lugar a establecer en México un estilo de investigación que identificó esquemas fraudulentos con empresas fachada y la simulación de servicios, que permitieron judicializar un caso del más alto nivel de la estructura de alta corrupción gubernamental. Entrevistadora forense certificada, actualmente es consultora internacional y brinda acompañamiento y asesoría especializada en temas antifraude.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El robo al Louvre

"Lo cierto es que, más allá de las razones del robo, queda claro que parece una puesta...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

+ Sección

Galileo

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burla de lamentos de paciente; instituto ya investiga.
1

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

El "Tío Richie" festeja 70 años con elenco de TV Azteca. Llama a defender la libertad
2

Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
3

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

La Fiscalía de la CdMx informó que dos presuntos responsables de quemar viva a una mujer en la Gustavo A. Madero fueron vinculados a proceso por feminicidio.
4

Presuntos responsables de quemar viva a mujer en CdMx son vinculados por feminicidio

5

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Maestro enfermo en SLP
6

Un accidente dejó al profesor Omar en silla de ruedas. Aún así lo obligan a trabajar

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde
7

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde

Estación del tren en Querétaro
8

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Fin de semana
9

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles
10

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

La Conagua informó que el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 2 mientras sigue su paso por el Mar Caribe, lejos de las costas mexicanas.
11

"Melissa" se intensifica a huracán categoría 2; Conagua descarta riesgo para México

Pan de muerto Talavera
12

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, Canadá
13

La imprudencia de Doug Ford causó la ruptura Canadá-EU. Y antes menospreció a México

14

ENTREVISTA ¬ Sorprende que el Juez excusara a Azteca usando la pandemia: Magistrado

VIDEO ¬ Una camioneta invade una cancha de fútbol en Guanajuato; mueren dos.
15

VIDEO ¬ Conductor arrolla a 2 personas en campo de fútbol en Guanajuato; lo detienen

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Afectaciones por lluvias intensas en Poza Rica, Veracruz.
1

Una vida sepultada en lodo y piedras. Otra, incierta, llama ¬ El luto humano. Parte 2

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde
2

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde

La Fiscalía de la CdMx informó que dos presuntos responsables de quemar viva a una mujer en la Gustavo A. Madero fueron vinculados a proceso por feminicidio.
3

Presuntos responsables de quemar viva a mujer en CdMx son vinculados por feminicidio

La Conagua informó que el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 2 mientras sigue su paso por el Mar Caribe, lejos de las costas mexicanas.
4

"Melissa" se intensifica a huracán categoría 2; Conagua descarta riesgo para México

El "Tío Richie" festeja 70 años con elenco de TV Azteca. Llama a defender la libertad
5

Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

La Presidenta Sheinbaum inauguró un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Chalco y dijo que habrá 350 mil nuevos espacios en universidades.
6

Sheinbaum inaugura plantel de la Universidad "Rosario Castellanos" en Chalco, Edomex

"El Niño Sicario", fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo por un Juez de Tabasco.
7

"Niño Sicario" es vinculado por delitos contra la salud; sigue en Tutelar de Tabasco

Autoridades detienen a siete en Tijuana por tener armas de uso exclusivo del Ejército
8

Autoridades capturan a 7 en Tijuana; les aseguran armas de uso exclusivo del Ejército

Fallece Manuel Lapuente a los 81 años
9

Manuel Lapuente, exdirector de la Selección Mexicana de Futbol, fallece a los 81 años

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, Canadá
10

La imprudencia de Doug Ford causó la ruptura Canadá-EU. Y antes menospreció a México

Maestro enfermo en SLP
11

Un accidente dejó al profesor Omar en silla de ruedas. Aún así lo obligan a trabajar

La CFE informó que logró restablecer al 100 por ciento el servicio de energía eléctrica en los cinco estados afectados por las fuertes lluvias.
12

CFE restablece servicio al 100% y SEP reanuda clases en estados afectados por lluvias