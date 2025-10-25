Gustavo De la Rosa

El PAN en 2025: ¿Una organización de principios o de prejuicios?

"Las familias mexicanas son muy complejas y desde una perspectiva humanista, hay que entenderlas con relación a las seis necesidades básicas, no con relación al prototipo de familia, lo que debe lograrse es que las familias salgan de los niveles de pobreza, y ellos a las familias no privilegiadas socialmente las hundieron hasta superar la mitad de las familias mexicanas en la pobreza".

25/10/2025 - 12:05 am

PAN
La refundación del PAN tiene como eje la Patria, la Familia y la Libertad. Foto: X @AccionNacional

Al fin, el PAN se pinta tal cual: un proyecto que discrimina al pueblo de México. Familia, Patria y Libertad.

Las familias mexicanas son muy complejas y desde una perspectiva humanista, hay que entenderlas con relación a las seis necesidades básicas, no con relación al prototipo de familia, lo que debe lograrse es que las familias salgan de los niveles de pobreza, y ellos a las familias no privilegiadas socialmente las hundieron hasta superar la mitad de las familias mexicanas en la pobreza.

La Patria que ellos buscan es una antipatria, es la sumisión del país al gran imperio occidental y la libertad que añoran es la libertad de volver a establecer un régimen semi esclavista con privilegios neocoloniales, quieren la libertad de explotar a las familias que no son como ellos.

En 1939, el fundador Manuel Gómez Morín, definió al PAN como una "organización política permanente... (que) tomará parte activa en las elecciones como en todos los incidentes de la vida Patria". Su visión no se centraba en meros "cambios personales" sino en proponer:

"Una organización permanente de todos aquéllos que, sin prejuicios ni resentimientos, y venidos de todos los rumbos de México, quieran hacer valer en la vida pública su convicción en una causa clara, precisa, definida, coincidente con la naturaleza real de la Nación y conforme con la dignidad eminente de la persona humana."

Un Partido con una causa clara, coincidente con la naturaleza real de la Nación y la dignidad humana.

En contraste con esta visión fundacional, los negacionistas de su propia ideología hoy pretenden construir un "país" (no una Nación) cuyas perspectivas no coinciden con la naturaleza real de México.

La familia: un concepto excluyente

Al enarbolar las banderas de "Familia, Patria y Libertad", el PAN actual adopta una perspectiva claramente discriminatoria frente a la dimensión social y natural del país, traicionando las ideas originarias de su partido.

¿Qué es la familia en 2025 en México? ¿Es acaso sólo la célula constitutiva formada por un padre trabajador, una madre que cuida la casa y tres o cuatro hijos, impulsados a un mejor futuro?

La realidad, según los censos, es muy distinta. La familia mexicana es el producto del acomodo de los seres humanos a las condiciones económicas, políticas y culturales del territorio: la "naturaleza real de la Nación".

Hay 39 millones de familias en México.

Cinco millones de adultos viven solos, sin pareja ni hijos.

De los 34 millones restantes, sólo 20 millones son familias mononucleares.

Solo 13 millones de ellas tienen a los dos esposos o parejas viviendo juntos.

3.5 millones de hogares son sostenidos únicamente por la mujer.

Las cifras son claras: menos de 10 millones de familias corresponden al modelo de "familia tradicional" que el panismo defiende. El cimiento social del PAN es, por tanto, la familia tradicional en singular; ellos reivindican a la familia, no a las familias.

El Partido piensa sólo en esa cuarta parte de las familias mexicanas (supuestamente "de bien"), y sólo esa le interesa. Las demás son discriminadas por ser consideradas, según su retórica, "familias de segunda clase" o "disfuncionales". Por esta discriminación ideológica, el PAN se convierte en un Partido que secciona a la sociedad en clases sociales de interés y clases sociales marginales, sin más valor que su utilidad como trabajadores explotables y votantes cautivos.

La Patria al servicio de lo extranjero

¿A cuál Patria se refieren? El panismo actual admira a la oposición venezolana que suplica la intervención de Estados Unidos para derrocar a un gobierno.

Recordemos que la guerra emprendida por el Gobierno de Calderón fue, en esencia, la guerra de Estados Unidos contra el narco, pero llevada a cabo en territorio mexicano y con muertos mexicanos, como se planteó en el Plan Mérida. Luchar en nuestro propio territorio por intereses norteamericanos es lo que ellos consideran "Patria". Se vuelven locos admirando y relatando los desarrollos de empresas extranjeras y se arrodillan cuando alguna les renta un parque industrial, contratando como capataces a sus hijos y a los hijos de sus hijos.

Esa es la Patria que reivindican: una que ponga al servicio de las empresas mano de obra semi-esclava por siete dólares al día, como hicieron desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto (1983-2018). Su visión de Patria se asemeja a la de los tratantes de esclavos de los siglos XVIII y XIX; la misma "familia y Patria" que Mussolini entregó a Hitler para ser sacrificadas bajo la invasión norteamericana a Italia.

La libertad condicionada

Finalmente, ¿cuál es la Libertad que reclaman?

Es necesario preguntar qué libertades están constreñidas o limitadas en México por un acto de autoridad. ¿Qué mexicanos sienten que no son libres porque el gobierno se los prohíbe? ¿Cuáles son las prohibiciones de la ley o del gobierno a los 29 derechos fundamentales?

La verdadera libertad de los mexicanos, la que garantiza la dignidad humana, se centra en seis derechos básicos: ingreso suficiente, alimentación y vestido, vivienda con servicios, salud, seguridad social, educación y distracción.

Mientras estos derechos fundamentales para una vida digna no estén plenamente garantizados para todos, cualquier bandera de "Libertad" enarbolada por una élite con ingresos superiores a 35 mil pesos mensuales (el 20 por ciento de la población) no es más que una cortina de humo para proteger sus privilegios, no para liberar al pueblo.

Gustavo De la Rosa

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

