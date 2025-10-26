"Melissa" se intensifica a huracán categoría 2; Conagua descarta riesgo para México

Redacción/SinEmbargo

25/10/2025 - 9:51 pm

La Conagua informó que el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 2 mientras sigue su paso por el Mar Caribe, lejos de las costas mexicanas.

El huracán "Melissa" no representa un peligro para México debido a que se ubica en el Mar Caribe lejos de las costas mexicanas, recalcó la Conagua.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este sábado el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras sigue su paso por el Mar Caribe, lejos de las costas mexicanas.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, a las 18:00 horas el centro del ciclón se ubicaba a 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a mil 290 kilómetros al sur-sureste de Cancún, Quintana Roo, por lo que no representa un riesgo para el territorio mexicano.

El huracán "Melissa" presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas de hasta 195 kilómetros por hora; se desplaza con dirección al oesta a una velocidad de seis kilómetros por hora.

La Conagua recalcó que el huracán "Melissa" se encuentra lejos de las costas mexicanas, por lo que no representa un riesgo para el territorio nacional.

Huracán "Melissa" podría alcanzar categoría 5

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán "Melissa" podría tomar más fuerza en el transcurso de los próximos días hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Se prevé que este ciclón mantenga su trayectoria hacia el noreste por el Mar Caribe, por lo que no ocasionará lluvias o mayores afectaciones en territorio mexicano, ya que estará a más de mil kilómetros de las costas de Quintana Roo.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que jamaica será la más afectada debido a las lluvias, inundaciones y fuertes vientos que serán provocadas por el huracán "Melissa", el cual podría tocar tierra en la isla entre la noche del lunes 27 y la mañana del martes 28 de octubre.

