Presuntos responsables de quemar viva a mujer en CdMx son vinculados por feminicidio

Eddy "N" fue señalado por la Fiscalía de la CdMx como el responsable de iniciar un incendio que provocó la muerte de una mujer en la Alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Eddy "N" supuestamente lo ayudó a escapar.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que dos sujetos señalados como presuntos responsables de quemar viva a una mujer en la Alcaldía Gustavo A. Madero fueron vinculados a proceso por un Juez, por el delito de feminicidio.

La dependencia detalló en un comunicado que la autoridad judicial impuso la medida de prisión preventiva a ambos acusados, identificados como Hugo "N", alias "El Empanadas", y Eddy "N", por lo que permanecerán presos en un reclusorio de la capital. Además, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Ambos sujetos fueron identificados por las autoridades como los presuntos responsables del feminicidio de una mujer a la que quemaron viva dentro de su casa, ubicada en la colonia Defensores de la República de la Alcaldía Gustavo A. Madero; los hechos ocurrieron el 16 de octubre.

📷 Detuvimos a Hugo "N", alias “El Empanada”, por su probable participación en el feminicidio de una mujer en la colonia Defensores de la República, alcaldía Gustavo A. Madero. Derivado del trabajo ministerial y de nuestra @pdi_fiscaliacdmx localizamos y aprehendimos al probable… pic.twitter.com/wYLtqxBsGH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 21, 2025

De acuerdo con la Fiscalía de la CdMx, Eddy "N", quien fue detenido el 22 de octubre, presuntamente es el responsable de iniciar el incendio en el domicilio de la víctima, quien falleció debido a las quemaduras sufridas. Por otra parte, Hugo "N", arrestado el 21 de octubre, supuestamente ayudó a escapar a los sujetos que prendieron fuego al inmueble, quienes huyeron a bordo de un taxi.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) informó que el pasado 16 de octubre sujetos ingresaron al domicilio de una mujer, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, para posteriormente huir del lugar.

Finalmente, las autoridades capitalinas recalcaron que ambos sujetos son considerados inocentes y serán tratados como tales durante todas las etapas del proceso, hasta que una autoridad judicial los declare culpables.