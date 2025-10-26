Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore Roosevelt ahora Trump vuelva a hacer reales las amenazas de intervención en cualquier país de la región".

Rubén Martín

26/10/2025 - 12:03 am

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: Xinhua

Las evidencias son claras. El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo realidad su promesa de relanzar la Doctrina Monroe que enunció en su toma de posesión el 21 de enero de este año. Ya no son sólo amenazas verbales y ya ha desempolvado la vieja política imperial del Gran Garrote, que postula: “habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos"

Los diez ataques que ha lanzado a embarcaciones en el Caribe cerca de Venezuela, y en el Pacífico cerca de Colombia, son preparativos de lo que parecen ser intervenciones de mayor escala. Según el Presidente y funcionarios del Gobierno estadounidense, se han destruido estas embarcaciones porque las acusan de ser tripuladas por narcotraficantes y estar transportando droga hacia Estados Unidos. Todo esto sin pruebas.

Como preparativo de estos ataques, el Presidente Donald Trump ordenó a la armada de Estados Unidos desplegar navíos en el Golfo de México y en el mar Caribe. Desde agosto ordenó el despliegue de 10 barcos de guerra, entre ellos tres destructores, un buque de asalto anfibio, un crucero lanzamisiles y un submarino de propulsión nuclear, además de unas 10 mil 000 tropas. Y apenas el viernes pasado el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, con capacidad para 90 aeronaves y considerado el buque de guerra más grande del mundo, que estaba en aguas del Mediterráneo y ya viaja al Caribe para, supuestamente, reforzar la “guerra contras las drogas”.

Inicialmente este despliegue se centró en aguas cercanas a Venezuela y con la acusación, sin pruebas, de que se atacaba a navíos de cárteles de ese país. Pero esta semana también se atacó a supuestos navíos del narcotráfico de Colombia.

Los ataques han ido acompañados de críticas a los presidentes de ambas naciones. El Gobierno de Estados Unidos ha aumentado sus críticas al Presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo directamente de dirigir cárteles de la droga, ha ofrecido recompensas por su detención y abiertamente ha anunciado su intención de impulsar un cambio de régimen en ese país que, curiosamente, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y otros recursos (como minerales) deseados por Estados Unidos y sus empresas. BBC News recordó que a principios de este año, el Secretario de Estado, Marco Rubio declaró que Maduro es un "dictador horrible" y, cuando se le preguntó si exigía su salida del Gobierno venezolano, añadió: "Vamos a trabajar en eso”. Ya lo están haciendo.

Junto con los ataques a embarcaciones en el Caribe, ilegales a la luz del derecho internacional, Donald Trump confirmó la semana pasada que ordenó que agentes de la CIA lleven a cabo operaciones terrestres, lo que significa posibles incursiones o el apoyo a las fuerzas de oposición en Venezuela que desde hace años buscan el derrocamiento del régimen chavista. Con independencia de las razones que tenga la oposición venezolana, lo que es inadmisible es que Estados Unidos se arrogue el derecho de intervenir directamente para quitar o poner gobiernos en cualquier país de América Latina o del mundo.

Pero lo que parecía ser un despliegue militar sólo contra Venezuela, esta semana dio un giro al incluir en sus amenazas a Colombia. Esto porque el Presidente colombiano Gustavo Petro ha criticado el despliegue naval estadounidense en el Caribe y dijo que los ataques de Estados Unidos son asesinatos de personas. "No son bajas de guerra, son asesinatos. De mutuo acuerdo con los países latinoamericanos y caribeños, hay que redirigir la lucha contra los narcotraficantes a su persecución personal, de sus bienes y capitales y a las grandes incautaciones masivas", escribió Petro en sus redes sociales.

El Gobierno de Estados Unidos ha reaccionado a las críticas del Presidente de Colombia retirando las ayudas financieras que daba a ese país y retirando las visas tanto a Petro, a su familia y a otros funcionarios del Gobierno, bajo el argumento ha crecido la producción de drogas. “Desde que el Presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadunidenses”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además, Trump llamó “matón” a Petro el fin de semana.

A las amenazas a Venezuela y Colombia se ha sumado México. Aunque en el caso de nuestro país las críticas no son directamente contra la Presidenta Claudia Sheinbaum, no dejan de ser amenazas de intervención directa en nuestro país. Es decir, la amenaza del Gran Garrote. Apenas el jueves Donald Trump dijo: “México está manejado por los cárteles, respeto a la mujer que tienen [la Presidenta Sheinbaum], una mujer extraordinaria, muy valiente; pero a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, dijo Trump en la Casa Blanca, acompañado su equipo de seguridad nacional.

“Nos tenemos que defender de eso”, suena a posibles intervenciones directas. En todos los casos, estas no son amenazas que deban tomarse a la ligera y deben verse como posibles intervenciones para reordenar América Latina, a la que con desprecio consideran su patio trasero. Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore Roosevelt ahora Trump vuelva a hacer reales las amenazas de intervención en cualquier país de la región.

Rubén Martín

Rubén Martín

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El robo al Louvre

"Lo cierto es que, más allá de las razones del robo, queda claro que parece una puesta...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

+ Sección

Galileo

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

La fiebre de la proteína ha colonizado estanterías y redes sociales: desde cereales y pastas hasta bebidas energéticas, todo promete "más fuerza en cada sorbo".

¿Eres fan de la proteína en polvo? Cuidado, estudio revela altas cantidades de plomo

Científicos mexicanos del IPN desarrollaron un estetoscopio portátil impulsado por inteligencia artificial (IA) que detecta de forma temprana daños cardiacos.

Científicos del IPN crean estetoscopio impulsado por IA para detectar daños cardiacos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burla de lamentos de paciente; instituto ya investiga.
1

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

El "Tío Richie" festeja 70 años con elenco de TV Azteca. Llama a defender la libertad
2

Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
3

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

La Fiscalía de la CdMx informó que dos presuntos responsables de quemar viva a una mujer en la Gustavo A. Madero fueron vinculados a proceso por feminicidio.
4

Presuntos responsables de quemar viva a mujer en CdMx son vinculados por feminicidio

Maestro enfermo en SLP
5

Un accidente dejó al profesor Omar en silla de ruedas. Aún así lo obligan a trabajar

6

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde
7

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde

Estación del tren en Querétaro
8

La vieja estación de Querétaro, en riesgo

Fin de semana
9

Fin de semana de F1, Led Zeppelin, teatro y otras actividades en la Ciudad de México

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles
10

Trump desata más ira contra Canadá: Su "acto hostil" le costará 10% más en aranceles

La Conagua informó que el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 2 mientras sigue su paso por el Mar Caribe, lejos de las costas mexicanas.
11

"Melissa" se intensifica a huracán categoría 2; Conagua descarta riesgo para México

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, Canadá
12

La imprudencia de Doug Ford causó la ruptura Canadá-EU. Y antes menospreció a México

Pan de muerto Talavera
13

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

VIDEO ¬ Una camioneta invade una cancha de fútbol en Guanajuato; mueren dos.
14

VIDEO ¬ Conductor arrolla a 2 personas en campo de fútbol en Guanajuato; lo detienen

General Motors cerrará planta de Ontario tras poca demanda de vehículos eléctricos.
15

GM cierra planta de vehículos eléctricos en Canadá; más de mil 200 serán despedidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Afectaciones por lluvias intensas en Poza Rica, Veracruz.
1

Una vida sepultada en lodo y piedras. Otra, incierta, llama ¬ El luto humano. Parte 2

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde
2

Milei enfrenta su mayor reto político en elección bisagra: O se catapulta, o se hunde

La Fiscalía de la CdMx informó que dos presuntos responsables de quemar viva a una mujer en la Gustavo A. Madero fueron vinculados a proceso por feminicidio.
3

Presuntos responsables de quemar viva a mujer en CdMx son vinculados por feminicidio

La Conagua informó que el huracán "Melissa" se intensificó a categoría 2 mientras sigue su paso por el Mar Caribe, lejos de las costas mexicanas.
4

"Melissa" se intensifica a huracán categoría 2; Conagua descarta riesgo para México

El "Tío Richie" festeja 70 años con elenco de TV Azteca. Llama a defender la libertad
5

Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

La Presidenta Sheinbaum inauguró un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Chalco y dijo que habrá 350 mil nuevos espacios en universidades.
6

Sheinbaum inaugura plantel de la Universidad "Rosario Castellanos" en Chalco, Edomex

"El Niño Sicario", fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo por un Juez de Tabasco.
7

"Niño Sicario" es vinculado por delitos contra la salud; sigue en Tutelar de Tabasco

Autoridades detienen a siete en Tijuana por tener armas de uso exclusivo del Ejército
8

Autoridades capturan a 7 en Tijuana; les aseguran armas de uso exclusivo del Ejército

Fallece Manuel Lapuente a los 81 años
9

Manuel Lapuente, exdirector de la Selección Mexicana de Futbol, fallece a los 81 años

Doug Ford, Primer Ministro de Ontario, Canadá
10

La imprudencia de Doug Ford causó la ruptura Canadá-EU. Y antes menospreció a México

Maestro enfermo en SLP
11

Un accidente dejó al profesor Omar en silla de ruedas. Aún así lo obligan a trabajar

La CFE informó que logró restablecer al 100 por ciento el servicio de energía eléctrica en los cinco estados afectados por las fuertes lluvias.
12

CFE restablece servicio al 100% y SEP reanuda clases en estados afectados por lluvias