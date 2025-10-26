China alcanza "principio de consenso" con EU sobre fentanilo e impuestos a navegación

Europa Press

26/10/2025 - 8:13 am

Estados Unidos (EU) y China alcanzaron un "principio de consenso" para aliviar las tensiones sobre el tráfico de fentanilo y los impuestos a la navegación.

El anuncio de este avance en las negociaciones que trabajaron los equipos de China y Estados Unidos se da justo unos días antes de que se realice el encuentro cara a cara entre Xi Jinping y Donald Trump.

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos (EU) y China alcanzaron este domingo un "principio de consenso" para aliviar las tensiones sobre el tráfico de fentanilo y los impuestos a la navegación tras dos días de extensas conversaciones en Kuala Lumpur (Malasia) durante la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

El negociador chino Li Chenggang confirmó que ambas partes mantuvieron conversaciones "francas y constructivas" sobre temas como el control de las exportaciones, la extensión de la tregua arancelaria, la expansión del comercio bilateral y el rol de China en la producción de químicos primarios que acaban indirectamente empleados en el tráfico de fentanilo.

Li también describió las conversaciones como intensas y la postura estadounidense como firme, pero elogió los avances en las mismas. Ambas partes informarán ahora del resultado a sus líderes antes de la cumbre prevista para el jueves entre el Presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping.

"Lo que no queremos ver son turbulencias y los giros inesperados como los que están ocurriendo", declaró Li en una comparecencia recogida por la agencia Bloomberg, donde resaltó que una relación comercial y económica estable entre China y Estados Unidos beneficia a ambos países y al resto del mundo.

Estados Unidos (EU) y China alcanzaron un "principio de consenso" para aliviar las tensiones sobre el tráfico de fentanilo y los impuestos a la navegación.
El Presidente chino, Xi Jinping, asiste a una gran reunión con motivo del 70º aniversario de la fundación de la región autónoma uygur de Xinjiang, en Urumqi, la capital regional, en el noroeste de China, el 25 de septiembre de 2025. Foto: Yan Yan, Xinhua

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartió previamente a la prensa en Kuala Lumpur que las conversaciones fueron "constructivas, de amplio alcance y profundas", y que crearon un "marco muy positivo" para el encuentro entre los líderes.

Bessent, sin embargo, no mencionó ningún acuerdo sobre nuevas tarifas portuarias estadounidenses para los buques chinos, que se ha convertido en una nueva fuente de fricción en las relaciones.

La delegación china estuvo encabezada por el Viceprimer Ministro He Lifeng e incluyó al Viceministro de Finanzas, Liao Min. El representante comercial, Jamieson Greer, también formó parte del equipo estadounidense.

El Presidente estadounidense tiene previsto celebrar reuniones bilaterales en los próximos días en Japón y Corea del Sur, donde también se espera que se reúna con el Presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Estados Unidos (EU) y China alcanzaron un "principio de consenso" para aliviar las tensiones sobre el tráfico de fentanilo y los impuestos a la navegación.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa al salir de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 26 de septiembre de 2025. Foto: Hu Yousong, Xinhua

Trump, en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, expresó su esperanza en que las conversaciones con Xi den como resultado "un acuerdo completo".

La reunión sería el primer encuentro cara a cara entre los líderes de las dos mayores economías este año. Trump afirmó que las conversaciones directas son la mejor manera de resolver problemas como los aranceles, las restricciones a las exportaciones, las compras agrícolas, el tráfico de fentanilo, puntos de conflicto geopolítico como Taiwán y la guerra en Ucrania.

"Hablaremos de muchos temas. Creo que tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo muy completo", sostuvo.

Entre los posibles temas de la agenda se encuentra la política de Estados Unidos hacia Taiwán. Xi ha presionado a Washington para que declare oficialmente que se opone a la independencia de la democracia autónoma, una concesión que representaría una importante victoria diplomática para Pekín.

