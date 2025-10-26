Grupo Salinas: Sí queremos pagar impuestos. “Basta de usarnos de distractor”

Redacción/SinEmbargo

26/10/2025 - 9:30 am

Ricardo Salinas Pliego difundió una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, donde afirmó que Grupo Salinas sí está dispuesto a pagar impuestos.

Ricardo Salinas Pliego afirmó que el conflicto por el adeudo de impuestos que enfrenta no se debe a evasión, sino a diferencias legales y administrativas que deben resolverse conforme a derecho.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Durante la celebración de su cumpleaños, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, hizo pública una carta que envió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en octubre de 2024, en la que aseguró que sus empresas están dispuestas a pagar lo que corresponde en materia fiscal, pero exigió que se respeten los acuerdos previos y se detengan las campañas de desprestigio en su contra.

En su mensaje, Salinas Pliego declaró: “Estamos cansados de tanto litigio. Queremos terminar esta pesadilla para seguir creando valor para nuestros clientes y garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo”.

También anunció la publicación de dos documentos: una carta enviada hace un año a Claudia Sheinbaum y un escrito dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace unos días, en el que solicitó que se le informe cuánto debe pagar para liquidar el adeudo “en menos de 10 días”.

“Queremos terminar y queremos pagar”, dijo ante miles de asistentes que se dieron cita en la Arena Ciudad de México para acompañarlo en el evento llamado “Celebra los 70 del Tío Richie”. “Ahora sí estoy dispuesto a hacer este esfuerzo para darle la vuelta a la página”, añadió.

Grupo Salinas acompañó la difusión de la carta con el mensaje: “Es tiempo de que todo México conozca la verdad: en Grupo Salinas sí queremos pagar".

En la misiva, el empresario señaló que el conflicto con el SAT se ha prolongado por años debido a “que se han mantenido legítimas diferencias ante los intentos fallidos de cobros dobles y recargos excesivos” que pretenden imponerle.

"Se trata de asuntos añejos sobre los que históricamente hemos mantenido legítimas diferencias ante los intentos fallidos de cobros dobles y recargos excesivos que el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación pretenden imponemos", justificó.

Salinas Pliego sostuvo que durante el sexenio anterior, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se instauraron mesas de negociación con el Gobierno federal, lideradas por Arturo Medina, entonces Procurador Fiscal, y Adán Augusto López, hoy exsecretario de Gobernación: "Se establecieron mesas, se expusieron argumentos, se negociaron términos y la conclusión fue un acuerdo, elaborado por el propio Gobierno".

"Le aseguro que lo que digo es cierto, señora Presidenta. Anexo a la presente una copia del acuerdo, en donde verá usted que los términos consistían en que, previa eliminación de abusos e inconsistencias, nosotros concedíamos que las pérdidas fiscales no eran deducibles, por lo que estábamos dispuestos a pagar siete mil 600 millones de pesos".

Como parte de esa negociación, Grupo Salinas realizó un primer pago de dos mil 700 millones de pesos en octubre de 2022, correspondiente a un crédito fiscal de 2006. Sin embargo, acusó que el SAT incumplió el envío completo de los expedientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que impidió una resolución integral.

"Fue esta maniobra perversa la que impidió a la Suprema Corte resolver en su totalidad nuestros casos; fue por culpa del SAT que nuestro expediente estuvo por meses 'guardado en el cajón'", sostuvo.

También defendió el uso de recusaciones legales contra ministros de la Corte, argumentando que “la recusación es un instrumento legal y legítimo para proteger el derecho humano que tenemos todos a ser juzgados por un órgano imparcial”.

"La más reciente ola de mentiras ha ido en torno a los impedimentos que presentamos legítimamente en contra de un grupo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de lo que nuestros detractores han querido sembrar la idea de que se trata de una táctica o estrategia dilatoria ilícita", expuso.

La carta concluye con un llamado al diálogo: “Quiero reiterarle mi absoluta disposición e interés para que, juntos, retomemos la ruta del diálogo y construyamos el camino a una resolución, siempre dentro del marco legal, que permita al Gobierno cobrar lo que corresponde y a nuestras empresas pagar exclusivamente lo que es correcto”.

El festejo de Ricardo Salinas Pliego, celebrado anoche, incluyó música en vivo, escenografía inspirada en "Rico McPato", adornos con su rostro y un stand para tomarse fotos como presentadores de noticias. A pesar del despliegue, el recinto no lució lleno, como lo muestran las imágenes compartidas por Grupo Salinas.

Deudas y litigios acumulados

La semana también estuvo marcada por un fallo del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil que revocó medidas cautelares a favor de Salinas Pliego, obligándolo a pagar 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.

La deuda se originó en 2017, cuando TV Azteca emitió bonos por 400 millones de dólares. En 2021, la empresa dejó de cumplir con los pagos, lo que derivó en un litigio con inversionistas estadounidenses, representados por la firma Akin, que denunció el uso de “motivos falsos y fácilmente refutables” para evitar el cumplimiento del contrato.

Además, previamente, Bloomberg reveló que el empresario depositó una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos (EU) para evitar ser arrestado por una deuda con AT&T, derivada de la venta de su negocio de telecomunicaciones en 2014. La Jueza Andrea Masley lo declaró en desacato y le ordenó pagar 20 millones de dólares o enfrentar prisión.

“La información que tenemos es la que conocen todos. No tenemos una información particular. Se está solicitando. Es un Juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica. Nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco en su momento. Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. Más bien una defraudación que hizo, o sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta”, detalló en su momento Sheinbaum Pardo.

A esto se suma el adeudo fiscal acumulado con el SAT, estimado en 74 mil millones de pesos (más de cuatro mil millones de dólares), según reportes financieros. En total, Salinas Pliego enfrenta obligaciones por más de cinco mil millones de dólares entre litigios fiscales, demandas comerciales y bonos impagados.

La confrontación con Sheinbaum

La carta también se difundió en medio de una escalada pública entre el empresario y la titular del Poder Ejecutivo. Hace un tiempo, Salinas Pliego llamó “gobiernícola” a Sheinbaum, y amenazó con demandarla en México y EU por difamación.

En respuesta, la mandataria federal declaró en su momento: “Más allá de las deudas, la difamación que él hace todos los días a través de su televisora o sus redes sociales”, y lanzó preguntas sobre el origen de sus negocios: "¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado por el Fobaproa? Es pregunta. Son preguntas. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Sólo son preguntas, para que también se conozca".

Grupo Salinas respondió con un comunicado en el que acusó “calumnias y difamaciones” desde “la más alta tribuna del país”, y consideró que se trata de una “embestida autoritaria” disfrazada de disputa fiscal. También denunció que se le ha mencionado más de 200 veces en conferencias presidenciales.

