La Policía de Francia detiene a 2 sospechosos del robo millonario en Museo del Louvre

La Fiscalía de París confirmó un arresto el sábado por la noche, pero no dio más detalles sobre el resto de casos ligados al robo que se perpetró en el Museo del Louvre.

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS).- La Policía francesa detuvo a varios presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según confirmó este domingo la Fiscalía de París.

Si bien fuentes cercanas a la investigación han confirmado dos detenciones, la Fiscalía sólo ha dado detalles de una de ellas, concretada el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.

Las fuentes de BFM TV y Le Figaro precisaron que la detención ocurrió en cuando el sospechoso se disponía a abordar un avión con destino a Argelia, extremo no confirmado por la Fiscalía.

Otro delincuente, también según fuentes de la investigación bajo el anonimato, fue arrestado por la Policía Judicial de París en Seine-Saint-Denis, pero la Fiscalía tampoco ha querido confirmar este aspecto.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.