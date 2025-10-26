Lula le ofrece a Trump ser mediador entre EU y Venezuela para poner fin a tensiones

La propuesta fue presentada durante una reunión bilateral en Malasia, donde Lula insistió en abordar el tema pese a que Trump había declarado que no era parte de la agenda. El objetivo es que se terminen las tensiones entre ambos países.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció este domingo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar como mediador entre Estados Unidos (EU) y el Gobierno de Venezuela, en medio de la escalada militar en el Caribe que ha encendido alertas en América Latina (AL).

La propuesta fue presentada durante una reunión bilateral en Malasia, en la que ambos mandatarios centraron la conversación en los aranceles impuestos por Washington.

“Lula ha planteado el tema, y ha dicho que América Latina y América del Sur, específicamente donde estamos, es una región de paz y se ha ofrecido a ser un contacto, a ser un interlocutor, como ya lo ha sido anteriormente, con Venezuela para buscar soluciones que sean mutuamente aceptables y correctas entre los dos países”, explicó el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, citado por el diario Folha.

President Trump meets with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva at ASEAN summit. 🇺🇸🇧🇷 "It's a great honor to be with the President of Brazil... I think we should be able to make some pretty good deals for both countries... We always have had a good relationship — I… pic.twitter.com/SVrcCrjUWo — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Aunque Trump había declarado que Venezuela no figuraba entre los temas a tratar, Lula insistió en abordar la crisis por su impacto regional, ya que su Gobierno considera que una intervención militar en territorio venezolano podría desestabilizar América Latina y afectar directamente a Brasil.

La preocupación de Brasil aumentó tras el despliegue del portaaviones Gerald Ford en el mar Caribe y los ataques estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas, acciones que Lula criticó el día anterior: “Sería mucho mejor que Estados Unidos dialogara con las policías de otros países, con el Ministerio de Justicia de cada país, para que la gente hiciera una cosa conjunta”.

También advirtió sobre el riesgo de normalizar las incursiones militares: “Si la moda cala, cada uno podría invadir el territorio del otro para hacer lo que quiera. ¿Dónde queda el respeto a la soberanía de los países? Es ruín. Quiero tratar estos asuntos con el Presidente Trump si él los pone sobre la mesa”.

Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo, na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as… pic.twitter.com/aTXZthrb9Z — Lula (@LulaOficial) October 26, 2025

Desde Washington, el tono sigue firme: Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional, declaró que el Gobierno considera a los narcotraficantes como “terroristas” y advirtió que “los van a matar”, mientras que el Presidente Trump anunció que “la tierra será lo siguiente”, en referencia a una nueva fase de operaciones, sin especificar en qué países se llevarían a cabo.

El Pentágono confirmó que el despliegue militar responde a una directiva presidencial para “desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria”. La fuerza operativa incluye buques de asalto, cazas F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9, con base en Puerto Rico.

En Brasil, la preocupación se centra en el impacto regional. El Presidente Lula y su equipo argumentan que el respeto a la soberanía debe prevalecer y que cualquier solución debe pasar por el diálogo. Por ello, la oferta de mediación busca evitar que la crisis escale hacia un conflicto que afecte a toda América Latina.