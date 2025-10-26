Argentina decide hoy si quiere más sopa de Milei y Trump, o si gira a la izquierda

El Presidente Javier Milei votó este domingo en unas elecciones legislativas marcadas por una participación más baja que en 2021. Hoy se sabrá si Argentina le refrenda su apoyo o si le da la espalda y si se inclina por la izquierda.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Argentina celebra este domingo unas elecciones legislativas cruciales que pondrán a prueba el liderazgo de Javier Milei a casi dos años de haber asumido la Presidencia y el futuro del país.

Con el control del Congreso en juego, el resultado determinará si el mandatario argentino podrá avanzar con reformas económicas y políticas, sostener los decretos ya emitidos, y consolidar su poder tras meses de ajustes, tensiones internas y críticas por la situación actual del país.

Desde temprano abrieron las urnas en todo el país. Los centros de votación para las elecciones legislativas estaban listos a las 08:00 horas; se encontrarán habilitados hasta las 18:00 horas.

Las mesas electorales esperan 36 millones 478 mil 320 personas que por primera vez votarán mediante la Boleta Única de Papel, un nuevo instrumento que reúne en una sola hoja toda la oferta electoral de cada distrito, reemplazando las tradicionales boletas partidarias.

De las 24 jurisdicciones del país, 16 eligen únicamente diputados nacionales, mientras que las ocho restantes votan tanto diputados como senadores. Las provincias que renuevan sólo diputados son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa. En cambio, Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires eligen ambas cámaras.

En total, se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

La jornada transcurre con normalidad, pero en un clima de expectativa y tensión. Incluso, medios internacionales destacan esta votación como un "test" sobre los primeros dos años del Gobierno de Milei.

La votación de hoy también tendrá un impacto más allá de las fronteras, ya que Estados Unidos (EU) condicionó parte de su ayuda financiera a los resultados y al avance de las reformas, esto pese a que el Presidente Donald Trump ha expresado su apoyo a Milei, a quien consideró “un líder valiente”.

Pero además del plano político, la elección se da en un momento delicado para el país sudamericano. Según economistas citados por Xinhua, la economía argentina está estancada, con precios altos, tasas elevadas y muchas dudas sobre la deuda y las reservas. Hay tensión en los mercados, más demanda de dólares y preocupación por el impacto del ajuste en jubilados, empleados públicos y pequeñas empresas.

Los expertos advirtieron que el resultado electoral influirá en cómo reacciona el mercado, cómo se enfrenta el pago de la deuda y si el Gobierno logra mantener el orden sin agravar la recesión. También señalan que la estabilidad actual se sostiene con medidas muy estrictas, que podrían no durar si el resultado no favorece al oficialismo.

En paralelo, Milei llega a esta jornada tras haber perdido las elecciones provinciales en Buenos Aires y en medio de denuncias por corrupción que involucran a funcionarios cercanos, como su hermana Karina y el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. También fue imputado el Diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero en un caso vinculado al narcotráfico.

Milei acude a las urnas

El Presidente Javier Milei acudió a votar cerca de las 15:00 horas en la ciudad de Buenos Aires y, en declaraciones a la prensa, afirmó que “hoy se define si Argentina avanza hacia la libertad o si vuelve al pasado”. Además, insistió en que su gestión representa “el primer Gobierno libertario del mundo”.

Durante la campaña, Milei pidió a los ciudadanos “cambiar el Congreso” para poder avanzar con sus reformas estructurales, y acusó a la oposición de buscar el fracaso de sus políticas. También defendió el trabajo de su Gabinete, al que calificó como “el mejor de la historia”.

Baja participación marca la jornada electoral

La participación ciudadana ha sido menor a la esperada. Según datos oficiales, hasta el mediodía había votado el 28.5 por ciento del padrón, siete puntos menos que en las legislativas de 2021.

Aunque las autoridades reportaron una jornada sin incidentes graves, el ritmo de votación fue lento en muchas zonas del país, con filas cortas y centros de votación semivacíos.

Los primeros resultados se esperan para la noche de este domingo. Mientras tanto, el país vive una jornada de expectativa y tensión, con la mirada puesta en si el oficialismo logrará ampliar su representación legislativa o si, por el contrario, la oposición consolidará un bloque de contención.