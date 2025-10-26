Autoridades aseguran 385 kilos y 170 litros de metanfetamina tras un cateo en Sinaloa

Redacción/SinEmbargo

26/10/2025 - 12:59 pm

Las autoridades federales anunciaron este domingo que aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina tras ejecutar una orden de cateo en Culiacán, Sinaloa.

La acción derivada de las labores de investigación de las autoridades impidió que miles de dosis de metanfetamina llegaran a manos de las y los jóvenes en el país.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Las autoridades federales anunciaron este domingo que aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina tras ejecutar una orden de cateo en Culiacán, Sinaloa.

La acción estuvo encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), y de la Guardia Nacional (GN).

En un comunicado, la SSPC detalló que como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, agentes de seguridad ubicaron un inmueble en la calle Laguna de los Hornos, del Fraccionamiento Vistas del Lago, en Culiacán, presuntamente utilizado para el almacenamiento de sustancias ilícitas.

Con los datos de prueba obtenidos por las autoridades federales, un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir el domicilio, por lo que se llevó a cabo un operativo para darle cumplimiento.

Durante el cateo, explicó la dependencia liderada por Omar García Harfuch, se localizaron las sustancias ilícitas, las cuales fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien dará seguimiento a las investigaciones. En tanto, "el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades".

"Con esta acción se impidió que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes", destacó la Secretaría de Seguridad. Además, afirmó que la operación representó "una afectación económica a las organizaciones delictivas".

Por último, las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendaron su compromiso de trabajar para evitar el trasiego de drogas en territorio nacional.

