Dos mujeres caen por robar bebé en Durango: una fingió embarazo, otra facilitó plagio

La bebé, nacida prematuramente de ocho meses, permanecía en el área de neonatos al momento del robo.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) confirmó el sábado la detención de Karla Daniela “N” y Anabel “N”, presuntas responsables del secuestro de Judith Alejandra, una bebé de un mes de nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil el pasado 23 de octubre y localizada con vida menos de 48 horas después.

La menor fue encontrada en un jardín del fraccionamiento Hacienda Las Flores, al sur de la ciudad, tras haber sido abandonada por Karla Daniela, quien buscaba simular un embarazo ante su pareja en Estados Unidos (EU) y su madre.

La bebé, nacida prematuramente de ocho meses, fue trasladada a una clínica privada donde se confirmó que se encontraba estable y sin lesiones visibles.

La Fiscal estatal, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, detalló que Karla Daniela ingresó al hospital vestida con uniforme quirúrgico azul marino, cubrebocas negro y lentes, haciéndose pasar por personal médico.

La mujer aprovechó accesos de emergencia y zonas sin vigilancia para sustraer a la menor, a quien ocultó en una bolsa negra tras envolverla en una sábana. Cámaras de seguridad captaron su salida del hospital con la bebé en brazos.

La participación de Anabel “N”, empleada de limpieza temporal en el hospital, fue la clave para la ejecución del delito. Según la investigación, proporcionó información sobre la ubicación de cunas, horarios de cambio de turno y dejó abierta una salida de emergencia.

El operativo de búsqueda, en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército mexicano, permitió ubicar y detener a las sospechosas en las colonias Independencia y Benito Juárez. Ambas fueron trasladadas al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Durango.

La Fiscalía reveló que la agresora incluso cortó el cabello de la bebé para modificar su apariencia. Tras la detención de Anabel el viernes 24 de octubre, Karla Daniela optó por abandonar a la menor en un jardín cercano a su domicilio. Así fue como vecinos alertaron al 911 tras encontrar la bolsa con la bebé en su interior.

El Gobernador Esteban Villegas Villarreal publicó en su cuenta de X: “Informo que la bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres. La prioridad en este momento es su salud y recuperación. En este Gobierno seguimos comprometidos con proteger lo que más amamos: nuestras familias”.