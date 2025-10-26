Urnas cierran en Argentina con participación en mínimos desde retorno de democracia

Este 26 de octubre se esperaba que 36 millones 478 mil 320 personas salieran a las urnas en Argentina para elegir a 127 diputados y 24 senadores.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Argentina llevó a cabo este domingo las elecciones legislativas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La jornada electoral es una prueba muy importante para el Presidente ultraderechista Javier Milei, quien depende de los resultados de hoy para saber si el Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, le dará apoyo financiero para enfrentar la severa crisis económica de Argentina.

También se sabrá si las y los argentinos le dan su respaldo a Milei para que pueda avanzar con sus reformas, sostener los decretos ya emitidos, y consolidar su poder, o si optan por darle un voto de confianza a la izquierda.