El Gobierno federal se centra en apoyo a la gente, limpieza y vialidades en Veracruz

Tras las lluvias registradas en cinco estados del país, los tres órdenes de Gobierno mantienen las tareas de limpieza en las zonas afectadas, especialmente en Veracruz.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Los trabajos de limpieza en las zonas que resultaron afectadas por las lluvias registradas en Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla siguen en marcha, especialmente en Veracruz, donde hubo mayores afectaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los tres órdenes del Gobierno mexicano trabajan conjuntamente para "acelerar la rehabilitación y limpieza de las zonas afectadas" por las fuertes precipitaciones que azotaron parte del país en la segunda semana de octubre y que, hasta la fecha, han dejado un saldo de 80 fallecidos.

De acuerdo con la información dada a conocer por la CNPC, en Veracruz son dos los municipios en donde se concentran los trabajos de limpieza: Álamo y Poza Rica.

En Álamo, hasta hoy, elementos de la Guardia Nacional mantienen sus labores en las colonias Pantepec, Ampliación Pantepec, 28 de Noviembre, Colosio y Santa Cruz, donde, con ayuda de maquinaria pesada y equipo ligero, se continúa con el retiro de lodo, ramas y demás materiales que dejaron tras de sí las inundaciones.

Acciones de limpieza continúan en Álamo, Veracruz 🧹🚛 En las colonias Pantepec, Ampliación Pantepec, 28 de Noviembre, Colosio y Santa Cruz, elementos de la @GN_MEXICO_ mantienen las labores de limpieza con el apoyo de maquinaria pesada, equipo ligero y trabajos de limpieza fina… pic.twitter.com/Rc9gUio2KU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 26, 2025

"La Misión ECO de la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordina en territorio para identificar la fuerza de tarea necesaria y facilitar que el apoyo continúe integrándose donde se requiere, fortaleciendo el trabajo conjunto con los tres órdenes de Gobierno", indicó la Coordinación.

A su vez, en el municipio de Poza Rica, mediante la misma Misión ECO, se mantienen los recorridos en "áreas intervenidas para detectar necesidades y fortalecer la integración de maquinaria y fuerza de tarea".

Según reportes de la CNPC, gracias a las labores que se han implementado por los tres órdenes de Gobierno, se han registrado avances de limpieza y rehabilitación en los siguientes puntos:

Colonia Las Granjas (Sector 3): calles Verónica, Segunda Cerrada de Silverio Pérez y Armillita.

Infonavit Las Gaviotas (Sector 1): calles Las Palomas, Cóndor, Alondras, Cacatúas, Las Garzas (esquina Pelícanos), Pavorreales, Canarios, Cisnes y Flamingos.

Colonia Palma Sola (Sector 3): calles Álamo, Altamira, Amatlán, Cerro Azul y Lázaro Cárdenas.

"La presencia en territorio permite agilizar los trabajos y dar continuidad a las labores de recuperación en beneficio de las familias", señaló la dependencia federal.