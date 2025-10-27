Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio a finales de enero de 2026: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum detalló que ya fue concluida la obra civil del Tren "El Insurgente", por lo que iniciará la fase de pruebas para que, a finales de enero de 2026, opere desde Toluca hasta Observatorio.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- El Tren México-Toluca, conocido como "El Insurgente", podrá recorrer desde la capital del Estado de México (Edomex) hasta la terminal de Observatorio, en la Ciudad de México (CdMx) a finales de enero del 2026, anunció este domingo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Jefa del Ejecutivo realizó hoy un recorrido en las estaciones Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio para supervisar los avances de la obra; estuvo acompañada por la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, y por la Gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

Tras concluir su recorrido, la mandataria reveló que ya fue concluida la obra civil y electromecánica, lo que permite que inicie el periodo de pruebas, el cual curará alrededor de tres meses.

“Ya terminamos la obra civil del Tren Ciudad de México-Toluca 'El Insurgente', ya prácticamente está terminada toda la electromecánica y a partir de ahora inicia el periodo de pruebas, que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, todo lo que tiene que ver con el tren, son alrededor de tres meses de prueba para poderlo poner a punto. Eso significa que a finales de enero de 2026 ya podrá usar para toda la población el Tren 'El Insurgente'“, dijo la Presidenta Sheinbaum.

Una vez que entre en operación toda la línea del Tren México-Toluca, las usuarias y usuarios podrán trasladarse desde la capital del Edomex hasta el poniente de la CdMx en 40 minutos, un trayecto que antes tomaba alrededor de dos horas y media.

Por su parte, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, informó que el Tren “El Insurgente”, que recorrerá de Zinacantepec a Observatorio, operará con 20 trenes que podrán movilizar a 140 mil pasajeros al día.

El tren de pasajeros “El Insugente” que comunica Toluca, Estado de México, con Observatorio en la Ciudad de México, tiene conexión a la nueva Línea 1 del Metro a través de un edificio de cinco pisos con servicio de autobuses; un proyecto extraordinario. La transformación también… pic.twitter.com/SDUyySoNB2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2025

Recalcó que esta obra permitirá conectar a la Zona Metropolitana de Toluca con la Zona Metropolitana del Valle de México, a través de las Líneas 1 y 12 del Metro, la Línea 3 del Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desde la Central de Observatorio, y la Terminal de Autobuses Poniente.

Cabe mencionar que, una vez que entren en funcionamiento las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, el costo del pasaje del Tren México-Toluca se modificará, por lo que usuarias y usuarios deberán pagar de 15 a 90 pesos en función de su trayecto, lo que representa un costo menor a los 112 pesos que cuesta actualmente el trayecto en autobús.

En otro tema, la Presidenta Sheinbaum dio a conocer que el tramo de Observatorio a Juanacatlán de la Línea 1 del Metro de la CdMx entrará en funcionamiento en el mes de noviembre del 2025.