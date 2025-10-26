Brugada confirma que L1 del Metro operará en su totalidad a partir de 16 de noviembre

La Línea 1 del Metro operará por completo desde el 16 de noviembre, cuando abrirán las tres estaciones que aún se encuentran en remodelación, confirmó la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, reafirmó que será el 16 de noviembre cuando se reabrirán las estaciones de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que aún se encuentran en mantenimiento, para que las y los usuarios finalmente puedan usarla desde Pantitlán hasta Observatorio.

"El 16 de noviembre se abre la Línea 1 del Metro para todos los usuarios, desde Pantitlán hasta el complejo Observatorio. Esa es una muy buena noticia que ya habíamos informado hace unos días", mencionó hoy la mandataria capitalina durante un recorrido de supervisión que realizó junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En total, son tres las estaciones que faltan por abrir: Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, en las cuales continúan los trabajos de remodelación que comenzaron desde 2022.

"Todo lo que se ha hecho aquí en esta línea fue una planeación y fue un proyecto impulsado por nuestra hoy Presidenta de la República, a quien agradecemos mucho porque se convirtió en la modernización más importante que haya tenido el Metro en toda su historia", apuntó Brugada ante medios de comunicación.

La presidenta @Claudiashein supervisa la modernización de la terminal Observatorio en la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Más y mejor movilidad para todos y todas.https://t.co/U9brFfyPm6 pic.twitter.com/bTcJayKinm — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2025

En el recorrido, la Jefa de Gobierno también resaltó la conexión entre la Línea 1 del Metro con el Tren "El Insurgente", por lo que, tras su reapertura total y el comienzo de operaciones del tren, la ciudadanía podrá viajar desde Pantitlán hasta el municipio de Toluca, en el Estado de México.

"El Metro es el bien público más preciado que tenemos en la ciudad. Es el bien público icónico, es el corazón de la movilidad metropolitana, y es al que le destinamos más recursos para subsidiar la tarifa, que es importante decirlo. Y por eso nos da mucho gusto que muy pronto, Presidenta, la tengamos aquí para la inauguración de la Línea 1", comentó la mandataria capitalina.

La Línea 1 del Metro es la primera que se inauguró en Ciudad de México y en todo el país. Con 20 estaciones, recorre 18.83 kilómetros y traslada a 700 mil personas. Con la apertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, se sumarán 150 mil pasajeros adicionales.

Hasta el momento, las estaciones que están abiertas son las siguientes:

Pantitlán.

Zaragoza.

Gómez Farias.

Boulevard Puerto Aéreo.

Balbuena.

Moctezuma.

San Lázaro.

Candelaria.

Merced.

Pino Suárez.

Isabel La Católica.

Salto Del Agua.

Balderas.

Cuauhtémoc.

Insurgentes.

Sevilla.

Chapultepec.