Las autoridades de EU impiden tráfico de más de 400 armas a México; hay 2 detenidos

Agentes fronterizos de EU descubrieron aproximadamente 400 armas que iba a ingresar a México oculto dentro de las paredes de dos tráileres.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades de Estados Unidos (EU) aseguraron alrededor de 400 armas que iban a ingresar de forma ilegal a México a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas, por lo que detuvieron a dos sujetos identificados como padre e hijo.

El armamento incautado por autoridades fronterizas era transportado en compartimentos ocultos dentro de dos tráileres; el arsenal incluye rifles de distintos calibres, cargadores de alta capacidad y miles de cartuchos.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald John son, compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que recalcó que el aseguramiento de cientos de armas en un puesto fronterizo es resultado del trabajo conjunto de ambas naciones en materia de seguridad.

Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados. https://t.co/J7ZZHaLMZe pic.twitter.com/QfE34RJbxd — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 26, 2025

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), oficina que forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aseguraron el pasado 23 de octubre alrededor de 400 armas ocultas en dos tráileres que pretendían cruzar de Estados Unidos a México, a través de la frontera entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, de ac uerdo con información publicada por Fox News.

Los oficiales realizaron una inspección a dos vehículos de transporte que pretendían cruzar por el puente fronterizo, durante la cual notaron algo sospechoso en las paredes del remolque, lo que llevó al hallazgo del arsenal oculto.

Derivado del hallazgo del armamento, autoridades fronterizas de EU arrestaron a los dos sujetos que conducían dichos tráileres, quienes fueron identificados como padre e hijo.