¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

Redacción/SinEmbargo

26/10/2025 - 9:57 pm

La Profeco y Ford llamaron a revisión a más de 10 mil vehículos de dos modelos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Ojo, dueños de autos Renault! La Profeco alerta por falla en más de 33 mil unidades

La Profeco alerta por fallo en autos Honda y Acura. ¿Cuál y qué hacer? Detalles aquí

¿Tienes alguno de estos vehículos Mazda? La Profeco los llama a revisión por falla

Los vehículos llamados a revisión por la Profeco y Ford serán sometidos a una revisión y en caso de que se encuentre una falla serán reparados sin costo para las y los propietarios.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Ford emitieron este domingo un llamado a revisión para más de 10 mil vehículos de dos modelos distintos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.

La dependencia explicó en un comunicado que este tipo de alertas son difundidas luego de que proveedores informan acerca de algún desperfecto en sus productos, esto para garantizar el derecho de las consumidoras y consumidores a la seguridad y calidad.

La campaña para la revisión de vehículos Ford inició el pasado 25 de abril y se mantendr|á vigente hasta que sea necesario, además de que la automotriz no entregará ninguna unidad que no haya sido revisado y reparado en caso de una falla.

¿Qué autos de Ford fueron llamados a revisión?

El llamado a revisión emitido por la Profeco y Ford es para 10 mil 556 vehículos de los modelos Bronco Sport, año 2021-2022, y Maverick, año 2022-2023, debido a una posible falla interna en la soldadura de la batería de las unidades.

Debido a este desperfecto, podría ocurrir una falla en la soldadura interna de la batería de 12 voltios provocando una degradación repentina al conducir, lo que ocasionaría que dejen de funcionar los accesorios eléctricos del auto, incluyendo las luces de emergencia.

Para reparar el problema, la automotriz someterá cada uno de los vehículos a una inspección para detectar alguna falla, y en caso de ser necesario reemplazará las partes afectadas sin costo para las personas propietarias de los vehículos.

Las y los dueños de autos Ford relacionados con dicho llamado revisión podrán ponerse en contacto con la automotriz acudiendo con alguno de los distribuidores autorizados, al teléfono 80 0713 8466, al correo electrónico [email protected] o en el sitio web oficial de la empresa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El robo al Louvre

"Lo cierto es que, más allá de las razones del robo, queda claro que parece una puesta...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Sheinbaum ante Trump, la ultraderecha y la crisis en Morena

"Los llamados constantes a la unidad en Morena devienen entonces un código de silencio que prioriza la...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

El PAN en su laberinto
Por Ana Lilia Pérez

El PAN en su laberinto

+ Sección

Galileo

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
1

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Autoridades de EU aseguraron alrededor de 400 armas que iban a ingresar de forma ilegal a México a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas.
2

Las autoridades de EU impiden tráfico de más de 400 armas a México; hay 2 detenidos

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico
3

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico

Claudia Sheinbaum adelantó que la conclusión del tren Ciudad de México-Pachuca será en diciembre de este año y que la obra lleva un 9.3 por ciento de avance.
4

Tramo Buenavista-AIFA del tren México-Pachuca quedará listo en diciembre: Sheinbaum

Ricardo Salinas Pliego difundió una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, donde afirmó que Grupo Salinas sí está dispuesto a pagar impuestos.
5

Grupo Salinas: Sí queremos pagar impuestos. “Basta de usarnos de distractor”

Las estaciones que faltan por abrir de la Línea 1 del Metro operarán desde el 16 de noviembre, confirmó la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada
6

Brugada confirma que L1 del Metro operará en su totalidad a partir de 16 de noviembre

Pan de muerto Talavera
7

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

8

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

El "Tío Richie" festeja 70 años con elenco de TV Azteca. Llama a defender la libertad
9

Escenografía de “Rico McPato”, música y show: Salinas Pliego celebra sus 70 años

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burla de lamentos de paciente; instituto ya investiga.
10

VIDEO ¬ Médicas del IMSS se burlan de lamentos de paciente; instituto ya investiga

MODO
11

¿Eres un coleccionista? El MODO celebra 15 años con una expo de 3 mil objetos

Cada año, los aficionados del deporte automotor buscan la manera de conseguir una de las codiciadas entradas al Gran Premio de México.
12

CRÓNICA ¬ Fans del GP de México toleran costos excesivos y los solventan a tarjetazos

Argentina celebra unas elecciones legislativas cruciales, pues hoy decidirá si refrenda su apoyo a Javier Milei y a Donald Trump o si gira a la izquierda.
13

Argentina decide hoy si quiere más sopa de Milei y Trump, o si gira a la izquierda

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina
14

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de dos mujeres señaladas como presuntas responsables del secuestro de la bebé Judith Alejandra.
15

Dos mujeres caen por robar bebé en Durango: una fingió embarazo, otra facilitó plagio

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Profeco y Ford llamaron a revisión a más de 10 mil vehículos de dos modelos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.
1

¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico
2

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico

Autoridades de EU aseguraron alrededor de 400 armas que iban a ingresar de forma ilegal a México a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas.
3

Las autoridades de EU impiden tráfico de más de 400 armas a México; hay 2 detenidos

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
4

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

El Tren México-Toluca podrá recorrer desde el Edomex hasta la terminal Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026, anunció la Presidenta Sheinbaum.
5

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio a finales de enero de 2026: Sheinbaum

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de dos mujeres señaladas como presuntas responsables del secuestro de la bebé Judith Alejandra.
6

Dos mujeres caen por robar bebé en Durango: una fingió embarazo, otra facilitó plagio

Las estaciones que faltan por abrir de la Línea 1 del Metro operarán desde el 16 de noviembre, confirmó la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada
7

Brugada confirma que L1 del Metro operará en su totalidad a partir de 16 de noviembre

8

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

La CNPC mantiene tareas de limpieza en Veracruz
9

El Gobierno federal se centra en apoyo a la gente, limpieza y vialidades en Veracruz

Lando Norris gana el Gran Premio de México 2025 y se coloca como líder de la F1
10

Lando Norris triunfa en el Gran Premio de México 2025 y se coloca como líder de la F1

Las autoridades federales anunciaron este domingo que aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina tras ejecutar una orden de cateo en Culiacán, Sinaloa.
11

Autoridades aseguran 385 kilos y 170 litros de metanfetamina tras un cateo en Sinaloa

El Papa León XIV se solidarizó este domingo con las poblaciones de Centroamérica afectadas por las intensas lluvias, especialmente en México.
12

VIDEO ¬ El Papa León XIV se solidariza con poblaciones azotadas por lluvias en México