¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

Los vehículos llamados a revisión por la Profeco y Ford serán sometidos a una revisión y en caso de que se encuentre una falla serán reparados sin costo para las y los propietarios.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Ford emitieron este domingo un llamado a revisión para más de 10 mil vehículos de dos modelos distintos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.

La dependencia explicó en un comunicado que este tipo de alertas son difundidas luego de que proveedores informan acerca de algún desperfecto en sus productos, esto para garantizar el derecho de las consumidoras y consumidores a la seguridad y calidad.

La campaña para la revisión de vehículos Ford inició el pasado 25 de abril y se mantendr|á vigente hasta que sea necesario, además de que la automotriz no entregará ninguna unidad que no haya sido revisado y reparado en caso de una falla.

#Boletíndeprensa Profeco y Ford Motor Company emitieron un llamado a revisión para 10,556 vehículos de los modelos Bronco Sport (años 2021-2022) y Maverick (años 2022-2023). La medida se debe a que la batería de 12 voltios podría presentar fallas internas en la soldadura, lo que… pic.twitter.com/E16oHWhEUv — Profeco (@Profeco) October 26, 2025

¿Qué autos de Ford fueron llamados a revisión?

El llamado a revisión emitido por la Profeco y Ford es para 10 mil 556 vehículos de los modelos Bronco Sport, año 2021-2022, y Maverick, año 2022-2023, debido a una posible falla interna en la soldadura de la batería de las unidades.

Debido a este desperfecto, podría ocurrir una falla en la soldadura interna de la batería de 12 voltios provocando una degradación repentina al conducir, lo que ocasionaría que dejen de funcionar los accesorios eléctricos del auto, incluyendo las luces de emergencia.

Para reparar el problema, la automotriz someterá cada uno de los vehículos a una inspección para detectar alguna falla, y en caso de ser necesario reemplazará las partes afectadas sin costo para las personas propietarias de los vehículos.

Las y los dueños de autos Ford relacionados con dicho llamado revisión podrán ponerse en contacto con la automotriz acudiendo con alguno de los distribuidores autorizados, al teléfono 80 0713 8466, al correo electrónico [email protected] o en el sitio web oficial de la empresa.