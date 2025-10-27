FOTOS ¬ Miles abarrotan Mega Procesión de Catrinas 2025; así se vivió desfile en CdMx

Redacción/SinEmbargo

26/10/2025 - 10:47 pm

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.

La CdMx continúa con los festejos con motivo del Día de Muertos con la Procesión de Catrinas y la inauguración de la Ofrenda Monumental en el Zócalo.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Las calles de la Ciudad de México (CdMx) se llenaron de color este domingo con la ya tradicional Procesión de Catrinas 2025, la cual se lleva a cabo cada año previo a la celebración del Día de Muertos, el 2 de noviembre.

Además, hoy también se inauguró la Ofrenda Monumental que se instaló en el Zócalo capitalino, la cual rinde un homenaje a 12 personalidades femeninas y deidades prehispánicas. El evento fue encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El Día de Muertos es considerada como una de las festividades más representativas de la cultura mexicana, por lo que en la capital del país se llevan a cabo distintas actividades previas al 2 de noviembre, con el fin de conmemorar esta tradición.

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
La Procesión de Catrinas recorre las principales avenidas de la CdMx. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
Miles de personas asistieron a ver la Procesión de Catrinas 2025. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
Miles de personas asistieron a ver la Procesión de Catrinas 2025. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Este domingo, el Paseo de la Reforma y las principales calles del Centro Histórico de la CdMx se llenaron de color con la Procesión de Catrinas 2025, la cual se volvió ya una tradición en la capital del país para celebrar el Día de Muertos.

Como parte de este singular desfile, cientos de catrinas y catrines ataviadas con atuendos de todo tipo: desde trajes típicos de distintas regiones del país, hasta trabajadores de distintos oficios, quienes recorrieron las principales avenidas de la capital, acompañados por carros alegóricos llenos de luces y colores.

El contingente partió alrededor de las 18:00 horas del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino, y durante su recorrido estuvieron acompañados por miles de asistentes, entre los que había personas de todas las edades y familias completas que se dieron cita para vivir al máximo una de las tradiciones más importantes de México.

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
La Procesión de Catrinas recorrió desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
En la Procesión de Catrinas también participaron carros alegóricos. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
La Procesión de Catrinas 2025 inició a las 18:00 horas y se extendió durante más de tres horas. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Inauguran Ofrenda Monumental en el Zócalo de la CdMx

La Jefa de Gobierno de la CdMx inauguró este domingo la Ofrenda Monumental 2025 que fue instalada en el Zócalo de la CdMx, como parte de los eventos organizados por el Gobierno capitalino para conmemorar el Día de Muertos.

Nombrada “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, esta pieza rinde homenaje a una docena de personalidades femeninas y deidades prehispánicas como Tonantzin, Cuerauáperi e Ixmucané, las cuales representan la fuerza y la memoria de los pueblos originarios.

Cabe destacar que para esta mega ofrenda se instalaron figuras de varios metro del altura, además de que se utilizaron más de 100 mil flores de cempasúchil, las cuales fueron cultivadas por campesinas y campesinos mexicanos.

La Ofrenda Monumental permanecerá en el Zócalo de la CdMx a partir de este domingo 26 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, Día de Muertos.

La CdMx se llenó de color con el Desfile de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos 2025.
La Ofrenda Monumental del Zócalo estará abierta al público hasta el 2 de noviembre. Foto: Secretaría de Cultura CdMx
La CdMx se llenó de color con el Desfile de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos 2025.
La Ofrenda Monumental del Zócalo de la CdMx rinde homenaje a 12 personalidades femeninas y deidades prehispánicas. Foto: Secretaría de Cultura CdMx
La CdMx se llenó de color con el Desfile de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos 2025.
Se usaron 100 mil flores de cempasúchil para la ofrenda monumental del Zócalo de la CdMx. Foto: Secretaría de Cultura CdMx
La CdMx se llenó de color con el Desfile de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos 2025.
La Ofrenda Monumental fue inaugurada por la Jefa de Gobierno de la CdMx. Foto: Secretaría de Cultura CdMx

