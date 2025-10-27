VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Una falla hizo que se escuchara “Qué precio tiene el cielo” en lugar del Himno Nacional al cierre del informe de la Magistrada Mónica Soto Fregoso.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 24 de octubre, cuando, tras el informe de labores de la Magistrada Mónica Soto Fregoso al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.

La confusión ocurrió al finalizar la ceremonia realizada en el salón del pleno del máximo tribunal, cuando magistradas y magistrados se pusieron de pie para entonar el Himno Nacional, tal y como marca el protocolo.

Sin embargo, en cuanto el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dio la indicación para solicitar el Himno, las bocinas comenzaron a reproducir el coro de “Qué precio tiene el cielo”, una melodía de salsa del cantante estadounidense.

¡Qué pifia! Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, rindió su último informe de labores en la SCJN. Al terminar, pidieron ponerse de pie y entonar el Himno Nacional. Pero sonó una canción de salsa. A ese nivel de ineficiencia han llegado en la Corte. Una vergüenza. pic.twitter.com/g5yutGubL5 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) October 24, 2025

“¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga", se escuchó por unos segundos antes de que comenzara el Himno Nacional, mientras algunos de los participantes volteaban a ver a Hugo Aguilar Ortiz, quien no reaccionó ante la música.

El momento, que duró apenas unos segundos, rápidamente se volvió viral en redes sociales, aunque los asistentes mantuvieron la seriedad que el evento exigía.

Algunos usuarios tomaron con humor la equivocación y señalaron que “todos podemos cometer errores”, mientras que otros la consideraron inapropiada tratándose de un evento oficial del Poder Judicial.

Críticas por fiesta con la Sonora Santanera

¡Es la boa...!

Así se presentó 'La Sonora Santanera', en el auditorio Aurora Jiménez, de la Cámara de Diputados.

Total, como casi no hay pendientes. 📹 especial pic.twitter.com/5gyrDBOzAe — Fer Moctezuma Ojeda ☕🎙️📰 (@FerMoctezumaO) October 21, 2025

Además, este incidente coincidió con otro evento ocurrido hace unos días en el Congreso, cuando legisladores de Morena fueron criticados por abandonar una sesión en la Cámara de Diputados para asistir a un homenaje por el 70 aniversario de la Sonora Santanera, organizado por el Diputado Sergio Mayer.

Las críticas se intensificaron porque un día antes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había cuestionado al Partido Acción Nacional (PAN) por realizar actos partidistas en medio de la emergencia por las devastadoras lluvias en cinco estados del país.