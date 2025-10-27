Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

27/10/2025 - 11:42 am

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.

La agresión habría ocurrido después de que la mujer sorprendiera a su hijo consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida la mañana del sábado en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, localizada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CdMx).

De acuerdo con el testimonio de la víctima, identificada como Paula, el menor reaccionó violentamente después de que ella le quitara el teléfono celular como castigo por haberlo sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la casa de la familia, ubicada sobre la calle Aristóteles.

Tras la confrontación, el adolescente tomó un arma de fuego propiedad de la familia, un revólver Rossi Interarms, modelo 685 calibre .38, y disparó contra su madre, hiriéndola en la mandíbula del lado izquierdo. Su hermano menor, de 11 años, intentó intervenir, pero fue golpeado con la pistola antes de que el agresor huyera del lugar.

Paramédicos acudieron al domicilio y trasladaron a la mujer a un hospital, donde fue atendida y posteriormente dada de alta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó en un comunicado que se trataba de una “mujer con herida de bala en la mandíbula del lado izquierdo, por lo que fue trasladada a un hospital para su pronta atención médica; mientras que el adolescente de 11 años de edad fue valorado con un golpe en la cabeza realizado con la cacha de la pistola".

El padre del adolescente, de 51 años, entregó a las autoridades el arma utilizada en la agresión y para las investigaciones del caso, fue presentado ante el agente del Ministerio Público (MP) correspondiente.

Con apoyo de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), policías capitalinos localizaron al joven que atacó a su madre y lo pusieron a disposición de las autoridades ministeriales que definirán su situación jurídica.

Horas más tarde, la mujer acudió a rendir su declaración para integrar la carpeta de investigación del caso.

