Claudia responde a Zedillo: "Es el momento de mayor democracia y libertad en México"

Claudia Sheinbaum defendió que México vive una etapa de democracia plena, con Poderes electos por el pueblo y participación activa de la ciudadanía.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este lunes con firmeza a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró que ya no hay democracia en México.

Para la Presidenta Sheinbaum, el país atraviesa uno de sus momentos más democráticos y con mayor libertad de expresión.

Además, contrastó el contexto actual con épocas de autoritarismo y fraudes electorales, y sostuvo que quienes vivieron esas etapas pueden reconocer el avance democrático que hoy existe.

"Nunca antes en nuestro país, digan lo que digan, había habido tal libertad de expresión. Nosotros que vivimos las épocas del PRI [Partido Revolucionario Institucional] autoritario, de los fraudes electorales, podemos decir sin temor a equivocarnos que es el momento de mayor democracia en México y de mayor libertad", afirmó en su conferencia matutina.

La mandataria federal presumió que hoy los tres poderes son elegidos directamente por la ciudadanía y que las libertades individuales se ejercen sin restricciones.

“¿Quién lo elige? El pueblo. Dicho por Lincoln, la democracia es el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa es la democracia. La democracia se refleja también en las libertades: la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de hablar de la Presidenta, del expresidente, la libertad de expresión al máximo", añadió.

Además, destacó que en el país no hay censura ni presiones hacia los medios de comunicación: "Hay absoluta libertad de expresión, aquí no se censura a nadie. La Secretaria de Gobernación [Segob] no le habla a ningún medio para decirle: 'por favor deja de hablar mal de este o del otro', o la Coordinación de Comunicación Social".

“Declaro difunta la democracia mexicana”: Zedillo

Desde finales de abril, el expresidente priista ha lanzado una serie de señalamientos contra el Gobierno actual, acusando el fin de la democracia en México y calificando a la Presidenta Claudia Sheinbaum como “cómplice” de su muerte.

El 29 de abril, Sheinbaum respondió anunciando que se revisaría la pensión vitalicia de Zedillo y se transparentaría el caso Fobaproa, implementado durante su sexenio. Un día después, el exmandatario insistió en sus críticas y exigió respuestas públicas.

El 5 de mayo, la encuestadora De las Heras reportó que el 60 por ciento de la ciudadanía considera falsas las acusaciones de Zedillo. En contraste, una gran parte de las y los encuestados respaldó lo que ella dijo sobre el exmandatario priista.

Pero eso no fue suficiente. El 16 de septiembre, el expresidente reiteró su postura en un foro internacional, donde declaró “difunta” la democracia mexicana y habló de un “golpe de Estado silencioso”.