La Presidenta destaca decomiso de 500 armas en EU; es parte de la coordinación, dice

"Son 500 armas que fueron incautadas en Estados Unidos, que es parte de lo que hemos estado planteando en las mesas: que no solamente se hable de la droga que pasa de México a Estados Unidos, sino que también se pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México", declaró la Presidenta desde Palacio Nacional.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la mañana de este lunes la histórica incautación de armas que el Gobierno de Estados Unidos (EU) realizó en su propio territorio. "Esto es parte de la coordinación que hemos alcanzado", sostuvo durante su habitual conferencia matutina.

"El día de ayer sacó Estados Unidos, por cierto, una incautación de armas histórica en su territorio. Dicen 500 [armas] en una publicación, en otra dicen 400 [armas], hoy en el Gabinete de Seguridad se mostraron 500", aseguró la Presidenta mexicana.

La Jefa del Poder Ejecutivo detalló que el Gabinete de Seguridad mostró 500 armas que fueron incautadas y destacó la importancia del hecho, al enfatizar que es necesario que se hable de las armas que llegan a México desde la Unión Americana y no solamente de las drogas que llegan a territorio estadounidense desde nuestro país.

"Son 500 armas que fueron incautadas en Estados Unidos, que es parte de lo que hemos estado planteando en las mesas: que no solamente se hable de la droga que pasa de México a Estados Unidos, sino que también se pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces esto es parte de la coordinación que hemos alcanzado", subrayó.

Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados. https://t.co/J7ZZHaLMZe pic.twitter.com/QfE34RJbxd — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 26, 2025

El domingo 26 de octubre se dio a conocer que autoridades de Estados Unidos aseguraron alrededor de 400 armas que iban a ingresar de forma ilegal a México a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas, por lo que detuvieron a dos sujetos identificados como padre e hijo.

El armamento incautado por autoridades fronterizas era transportado en compartimentos ocultos dentro de dos tráileres; el arsenal incluye rifles de distintos calibres, cargadores de alta capacidad y miles de cartuchos.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que recalcó que el aseguramiento de cientos de armas en un puesto fronterizo es resultado del trabajo conjunto de ambas naciones en materia de seguridad.

"Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados", publicó el diplomático estadounidense.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), oficina que forma parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), decomisaron el pasado 23 de octubre alrededor de 400 armas ocultas en dos tráileres que pretendían cruzar de Estados Unidos a México, a través de la frontera entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, de acuerdo con información publicada por Fox News.

Los oficiales realizaron una inspección a dos vehículos de transporte que pretendían cruzar por el puente fronterizo, durante la cual notaron algo sospechoso en las paredes del remolque, lo que llevó al hallazgo del arsenal oculto.

Derivado de la detección del armamento, las autoridades fronterizas de EU arrestaron a los dos sujetos que conducían dichos tráileres, quienes fueron identificados como padre e hijo.