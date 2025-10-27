Trump felicita a Milei por triunfo en elecciones legislativas: "Le dimos mucha ayuda"

El Presidente Trump presumió el apoyo de EU luego de condicionar el multimillonario rescate para Argentina a un triunfo de Milei en las elecciones legislativas; felicitó también al "pueblo argentino" por darle otra oportunidad a sus políticas económicas.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, felicitó a su homólogo de Argentina, Javier Milei, luego de su triunfo en las elecciones legislativas, y resaltó el apoyo y respaldo que le brindaron desde la Casa Blanca, esto luego de condicionar el rescate multimillonario al éxito electoral de los libertarios, que recibieron una segunda oportunidad del pueblo argentino.

"Felicitaciones al Presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", indicó Trump en una publicación el domingo por la noche en Truth Social.

Luego, este lunes, desde el avión presidencial que lo lleva a Japón, Trump ahondó en el tema. "Fue una victoria grande en Argentina. Fue un gran vencedor [Milei], fue un gran vencedor, tuvo mucha ayuda de nosotros. Mucha ayuda. Le di un respaldo muy fuerte. Es realmente inesperado tener una victoria así. Algunas personas pensaban que era difícil que ganara, pero no sólo ganó, sino que ganó por mucho", detalló.

Trump también tuvo tiempo de felicitar a sus propios funcionarios este lunes por el éxito en las elecciones legislativas argentinas. "Le doy a Scott, a Marco, a todos, mucho crédito por esto. Nos aliamos con muchos países en Sudamérica. Nos hemos enfocado mucho en Sudamérica. Y estamos teniendo un fuerte manejo de Sudamérica", señaló en referencia a los secretarios estadounidenses del Tesoro, Scott Bessent, y de Estado, Marco Rubio.

Gracias Presidente @realDonaldTrump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización… pic.twitter.com/G4APcYIA2i — Javier Milei (@JMilei) October 27, 2025

Milei respondió en X al mensaje de Trump. "Gracias Presidente por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 por ciento de la población mundial. MAGA", comentó en referencia al lema del trumpismo (Make America Great Again, es decir, "Hacer a EU grande de nuevo" en español), pero usado para "Argentina" en lugar de "América".

Hace un par de semanas, el propio Trump había puesto como condición para el rescate económico que se negocia entre ambos países que Milei ganara las elecciones legislativas de su país. La oposición argentina señaló que las presiones de Trump y Bessent relacionadas con el resultado electoral condicionó a los votantes. Lo cierto es que La Libertad Avanza, el partido en el poder, remontó una gran desventaja en las encuestas y el descalabro de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires hace apenas siete semanas.

Milei, celebró el domingo el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) y prometió el desarrollo de un "camino reformista para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo" del país sudamericano. Los comicios de la jornada se llevaron a cabo para elegir 127 diputados nacionales en los 24 distritos del país, y 24 senadores nacionales en ocho de los 24 distritos.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change. Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

LLA se impuso en 16 provincias dentro de la categoría de diputados, y en seis provincias en el rubro senadores: "Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande", dijo Milei al festejar el triunfo. El mandatario habló ante sus seguidores en el comando de campaña montado en un hotel del centro capitalino, donde agradeció "a todos los que apoyaron las ideas de la libertad para hacer grande a la Argentina nuevamente".

Este lunes, Bessent, el titular del Tesoro de EU, felicitó a Milei "por las exitosas elecciones intermedias" de su partido. "El Presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", presumió.

"Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del Presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante", agregó el funcionario estadounidense.

EU mete la mano en Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la semana pasada la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un monto de hasta 20 mil millones de dólares. Más dinero, más deuda.

La autoridad financiera dice que Estados Unidos busca “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible. El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.

Bessent, un exagente gestor de fondos de cobertura, está orquestando este rescate de 20 mil millones de dólares para apuntalar el peso argentino, cuyo valor se ha ido depreciando hasta un 30 por ciento este año). El respaldo tiene como objetivo apoyar la economía argentina y a su Presidente, Javier Milei. El Tesoro había confirmado que había intervenido al menos una segunda vez para comprar pesos.

Ahora, se prevé además una inyección de 20 mil millones de dólares en forma de un swap (o intercambio) de divisas con su banco central. Es muy inusual que Estados Unidos intervenga directamente en la economía de otro país, de acuerdo con los expertos. Si bien rescató a México en 1995, históricamente involucra a otras naciones o instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para compartir la carga del riesgo.