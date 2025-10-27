Más caminos libres, luz al 100% y 70 mil 256 apoyos: así avanza atención por lluvias

Más de 70 mil familias ya recibieron apoyos directos por daños en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México reportó este lunes, que al corte del 26 de octubre, se han logrado avances importantes en la atención a las comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que continúan los apoyos encabezados por la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras dependencias federales.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 70 mil 256 personas ya recibieron el primer apoyo de 20 mil pesos, además de dos vales de despensa y uno de enseres.

La funcionaria federal explicó que las y los servidores de la Nación han censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios: 56 mil 93 en Veracruz; 22 mil 325 en Hidalgo; 11 mil 978 en Puebla; nueve mil 985 en San Luis Potosí y dos mil 864 en Querétaro.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, reportó que 415 caminos de la Red Estatal y Caminos Alimentadores ya fueron liberados, lo que ha permitido restablecer la comunicación en 220 de las 288 localidades afectadas.

Además, destacó que en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya no hay comunidades incomunicadas, y que los trabajos continúan en coordinación con la Defensa, la Semar y los gobiernos estatales, con 17 mil 728 trabajadores y mil 255 máquinas que han retirado más de 3.4 millones de metros cúbicos de material.

Para las zonas que aún presentan dificultades de acceso, hay 47 helicópteros que continúan trasladando alimentos y agua.

CFE, Educación y Salud: servicios restablecidos

En su reporte, el Gobierno federal también informó que 53 mil 394 servidores públicos participan en la atención a la emergencia.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido al 100 por ciento el suministro eléctrico, por lo que todas las comunidades cuentan nuevamente con energía.

En el sector educativo, se han rehabilitado mil 277 de las mil 475 escuelas afectadas: un avance del 87 por ciento, mientras que las brigadas de salud han aplicado 463 mil 682 vacunas y distribuido 413 mil 965 despensas.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) activó desde el 16 de octubre el Programa Especial de Contingencia por Lluvias Intensas en 26 municipios afectados.

La dependencia ha visitado 240 establecimientos, colocado 700 preciadores y desplegado ocho brigadas para prevenir abusos y alzas injustificadas en los precios de productos básicos.