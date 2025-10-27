Más caminos libres, luz al 100% y 70 mil 256 apoyos: así avanza atención por lluvias

Redacción/SinEmbargo

27/10/2025 - 11:16 am

Gobierno reporta avances en atención a comunidades afectadas por lluvias.

Más de 70 mil familias ya recibieron apoyos directos por daños en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de México reportó este lunes, que al corte del 26 de octubre, se han logrado avances importantes en la atención a las comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias registradas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que continúan los apoyos encabezados por la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otras dependencias federales.

La Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que 70 mil 256 personas ya recibieron el primer apoyo de 20 mil pesos, además de dos vales de despensa y uno de enseres.

La funcionaria federal explicó que las y los servidores de la Nación han censado 103 mil 245 viviendas en 119 municipios: 56 mil 93 en Veracruz; 22 mil 325 en Hidalgo; 11 mil 978 en Puebla; nueve mil 985 en San Luis Potosí y dos mil 864 en Querétaro.

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, reportó que 415 caminos de la Red Estatal y Caminos Alimentadores ya fueron liberados, lo que ha permitido restablecer la comunicación en 220 de las 288 localidades afectadas.

Además, destacó que en Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya no hay comunidades incomunicadas, y que los trabajos continúan en coordinación con la Defensa, la Semar y los gobiernos estatales, con 17 mil 728 trabajadores y mil 255 máquinas que han retirado más de 3.4 millones de metros cúbicos de material.

Para las zonas que aún presentan dificultades de acceso, hay 47 helicópteros que continúan trasladando alimentos y agua.

CFE, Educación y Salud: servicios restablecidos

En su reporte, el Gobierno federal también informó que 53 mil 394 servidores públicos participan en la atención a la emergencia.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido al 100 por ciento el suministro eléctrico, por lo que todas las comunidades cuentan nuevamente con energía.

En el sector educativo, se han rehabilitado mil 277 de las mil 475 escuelas afectadas: un avance del 87 por ciento, mientras que las brigadas de salud han aplicado 463 mil 682 vacunas y distribuido 413 mil 965 despensas.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) activó desde el 16 de octubre el Programa Especial de Contingencia por Lluvias Intensas en 26 municipios afectados.

La dependencia ha visitado 240 establecimientos, colocado 700 preciadores y desplegado ocho brigadas para prevenir abusos y alzas injustificadas en los precios de productos básicos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

El robo al Louvre

"Lo cierto es que, más allá de las razones del robo, queda claro que parece una puesta...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Opinión en Video

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

Galileo

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Jane Goodall, referente mundial de la primatología y activista medioambiental, murió de un paro cardiorrespiratorio, reveló el Departamento Forense de LA.

Jane Goodall murió de un paro cardiorrespiratorio, revela Departamento Forense de LA

Las más leídas
Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
1

Cómo responderle a Salinas Pliego

Socios de Adán Augusto
2

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
3

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Arturo Medina aseguró que Grupo Salinas miente al afirmar que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo para poner fin a sus adeudos de impuestos.
4

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Sheinbaum reveló este lunes que conversó con Trump y acordaron unas semanas más de plazo para negociar medidas arancelarias.
5

Sheinbaum habló con Trump el sábado. Le pidió unas semanas. Él se las concedió

Autoridades de EU aseguraron alrededor de 400 armas que iban a ingresar de forma ilegal a México a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas.
6

Las autoridades de EU impiden tráfico de más de 400 armas a México; hay 2 detenidos

7

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
8

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió hoy a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró que ya no hay democracia en México.
9

Claudia responde a Zedillo: "Es el momento de mayor democracia y libertad en México"

Ricardo Salinas Pliego difundió una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, donde afirmó que Grupo Salinas sí está dispuesto a pagar impuestos.
10

Grupo Salinas: Sí queremos pagar impuestos. “Basta de usarnos de distractor”

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico
11

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
12

FOTOS ¬ Miles abarrotan Mega Procesión de Catrinas 2025; así se vivió desfile en CdMx

La Profeco y Ford llamaron a revisión a más de 10 mil vehículos de dos modelos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.
13

¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

Las estaciones que faltan por abrir de la Línea 1 del Metro operarán desde el 16 de noviembre, confirmó la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada
14

Brugada confirma que L1 del Metro operará en su totalidad a partir de 16 de noviembre

Cada año, los aficionados del deporte automotor buscan la manera de conseguir una de las codiciadas entradas al Gran Premio de México.
15

CRÓNICA ¬ Fans del GP de México toleran costos excesivos y los solventan a tarjetazos

Destacadas
Gobierno reporta avances en atención a comunidades afectadas por lluvias.
1

Más caminos libres, luz al 100% y 70 mil 256 apoyos: así avanza atención por lluvias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió hoy a las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien aseguró que ya no hay democracia en México.
2

Claudia responde a Zedillo: "Es el momento de mayor democracia y libertad en México"

Sheinbaum reveló este lunes que conversó con Trump y acordaron unas semanas más de plazo para negociar medidas arancelarias.
3

Sheinbaum habló con Trump el sábado. Le pidió unas semanas. Él se las concedió

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
4

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Arturo Medina aseguró que Grupo Salinas miente al afirmar que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo para poner fin a sus adeudos de impuestos.
5

Grupo Salinas miente: Arturo Medina. ¿Quiere pagar? Pues puede hacerlo hoy mismo: SAT

Socios de Adán Augusto
6

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

La CdMx se llenó de color con la Procesión de Catrinas 2025 y la Ofrenda Monumental en el Zócalo, para celebrar el Día de Muertos.
7

FOTOS ¬ Miles abarrotan Mega Procesión de Catrinas 2025; así se vivió desfile en CdMx

La Profeco y Ford llamaron a revisión a más de 10 mil vehículos de dos modelos, con el fin de reparar una falla que podría provocar un mal funcionamiento.
8

¿Tienes un Ford? Profeco llama a revisión a más de 10 mil vehículos de estos modelos

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico
9

Argentina le da los votos y Milei gana un segundo boleto para su proyecto económico

Autoridades de EU aseguraron alrededor de 400 armas que iban a ingresar de forma ilegal a México a través de la frontera entre Texas y Tamaulipas.
10

Las autoridades de EU impiden tráfico de más de 400 armas a México; hay 2 detenidos

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
11

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

El Tren México-Toluca podrá recorrer desde el Edomex hasta la terminal Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026, anunció la Presidenta Sheinbaum.
12

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio a finales de enero de 2026: Sheinbaum