¡Evita caer en fraude! La SSPC alerta sobre páginas que suplantan identidad de Repuve

La SSPC emitió recomendaciones para evitar que la población sea víctima de estafas en sitios apócrifos que simulan ser del Repuve y ofrecen servicios.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una nueva alerta sobre el aumento de fraudes en páginas falsas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (Repuve).

A través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia federal compartió recomendaciones para evitar ser víctima de estos engaños.

Los ciberdelincuentes utilizan sitios y perfiles apócrifos donde ofrecen servicios como inscripción vehicular, entrega de chips y regularización exprés. Para generar confianza, replican logotipos, lenguaje técnico y nombres similares a los oficiales, además de difundir sus ofertas en grupos de compraventa y redes sociales.

Además del fraude económico, estas prácticas pueden derivar en robo de identidad, falsificación de documentos y venta de datos personales en mercados ilegales.

🚨 | ¡NO HAGAN TRÁMITES EN REPUVE! TODO ESTÁ HACKEADO Esta semana intervinieron el sitio oficial de REPUVE. El sitio fue 'recuperado', pero ahora se comprometió un dominio oficial de @GobCDMX. ¡Todo está indexado en Google! Se les advirtió y no hicieron nada. Hilo. 🧵👇🏻 pic.twitter.com/IkMQEiiVjY — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) October 10, 2025

¿Cómo evitar un fraude?

Verifica que los sitios web correspondan a dominios oficiales antes de realizar cualquier trámite.

No compartas información personal en redes sociales, mensajería instantánea o páginas no verificadas.

No hagas pagos fuera de los canales oficiales. Los trámites ante Repuve son gratuitos, excepto la regularización de vehículos extranjeros, que cuesta dos mil 500 pesos.

Evita intermediarios y acude únicamente a módulos oficiales o portales gubernamentales.

Desconfía de ofertas de trámites urgentes o garantizados en 24 horas.

Para consultar el estatus de un vehículo, se puede acceder de forma gratuita a la Consulta Ciudadana del Repuve.

En caso de requerir orientación para denunciar, se puede contactar a la Unidad de Policía Cibernética de cada entidad. Si no se conoce el número, está disponible en el apartado directorio de la Ciberguía.

Con estas acciones, la SSPC refrendó su compromiso con la ciudadanía y la protección frente a fraudes digitales.