Israel intercepta nuevo dron cargado con armas que cruzó frontera a través de Egipto

Israel ha neutralizado al menos cuatro intentos de contrabandeo de armas al interior de su territorio.

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel anunció este lunes la desarticulación de un intento de contrabando de armas a través de la frontera con Egipto tras el derribo de otro dron en la zona, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Así, afirmó en un comunicado que los militares "identificaron un dron que entró en territorio israelí desde el oeste en un intento de contrabando de armas". "Localizaron el dron que portaba dos armas y munición", dijo, antes de señalar que los materiales fueron entregados a las fuerzas de seguridad.

El incidente tiene lugar 10 días después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraran haber interceptado otros tres aparatos en la zona y recalcaran que todos ellos eran parte de intentos de contrabando de armas, sin más detalles al respecto.

Las autoridades israelíes anunciaron durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel pone fin a emergencia en el sur del país tras alto al fuego

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó que las autoridades pusieron fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto al fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y por primera vez desde los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo armado palestino contra territorio israelí.

El estado de emergencia -que permitía restringir aglomeraciones, entre otras medidas- fue impuesto tras los ataques en todo el país, si bien posteriormente fue retirado en el resto del territorio. La nueva medida entrará en vigor este martes, según informaciones del diario The Times of Israel.

"He decidido seguir las recomendaciones del ejército y retirar, por primera vez desde el 7 de octubre, esta medida excepcional en el frente sur", indicó Katz, que matizó la decisión al expresar que "es una muestra de la nueva realidad en materia de seguridad".

🎥 MIRA: Dos años desde que comenzó la operación terrestre en Gaza, las tropas de las FDI han seguido eliminando amenazas, desmantelando la infraestructura terrorista de Hamás y trabajando para traer a cada rehén de regreso a casa. pic.twitter.com/oi3LVdwFOY — FDI (@FDIonline) October 27, 2025

Es por ello que destacó que esto se logró "gracias a las acciones poderosas y determinadas" del Gobierno durante los últimos dos años de acción "heroica" por parte de las tropas israelíes contra "la organización terrorista Hamás".

Desde el inicio del alto al fuego se han confirmado 93 muertos y 337 heridos en la Franja de Gaza, además de haberse recuperado 472 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.