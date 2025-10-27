Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

El empresario mexicano, prófugo desde 2021 junto a su esposa Inés Gómez Mont, fue retenido por autoridades migratorias de EU por presunta estancia irregular.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, está detenido en un centro migratorio de Miami, Florida, por una presunta irregularidad en su situación legal en Estados Unidos, y no por las acusaciones que enfrenta en México por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Según registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga se encuentra bajo custodia administrativa en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación destinada a personas que presentan irregularidades en su estancia migratoria.

De acuerdo con fuentes oficiales, su detención se dio por motivos migratorios, lo que implica que no fue aprehendido en cumplimiento de una orden de extradición.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses podrían deportarlo o entregarlo a México si determinan que representa un riesgo o si se activa una ficha roja de Interpol.