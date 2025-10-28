Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

Detrás del robo y venta a sobrecosto de agua en municipios del Estado de México está una red de autodenominados sindicatos también relacionados con delitos de despojo y extorsión, entre ellos, USON y Chokiza, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– La Fiscalía del Estado de México (FJEM) identifica la intervención de "organizaciones sociales autodenominadas sindicatos" en la manipulación de válvulas de la red pública, el robo y venta ilegal de agua que se registra al menos en 48 municipios mexiquenses. Los nombres de estos grupos coinciden con las carpetas de investigación sobre la red de despojos.

El comunicado de la autoridad estatal plantea que la ciudadanía es obligada a comprar esa agua –insalubre y a sobrecosto– solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identifican sus transportes con logotipos y calcomanías.

Un colono de Ecatepec compartió que solo dejan entrar las pipas con esas calcomanías o si no, las queman. "Es una mafia", dijo. Su cisterna se llena con 600 pesos con agua de "dudosa calidad". A unas cuantas colonias en Circuito Mexiquense suele ver camiones que sacan el agua de la tubería municipal. "Aquí entran los camiones, las pipas, todas feas, mugrosas, dadas al catre, pero traen una leyenda que dice 'Chokiza' y ya nadie las toca", agregó el vecino.

El comunicado de la autoridad estatal enlista: "Las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades".

Respecto a los comisariados ejidales, el exsecretario del Agua del Edomex Pedro Moctezuma expuso que, de octubre de 2023 a marzo de 2025, diagnosticaron una conexión de piperos con pozos de uso agrícola, así como manipulación de válvulas en la red del sistema público del agua.

"(Tras la sequía de 2023), afortunadamente ahora se retoma (el operativo) en la medida en que ya se va contar con agua del Cutzamala para proveer a estos 48 municipios, donde (había) intervención de las pipas, que tienen conexión con una basta red de pozos de uso agrícola, que no paga derechos. Es negocio redondo. No revisan la calidad del agua y la canalizan ilícitamente tanto a zonas donde no hay como una gran parte donde sí hay red de distribución, pero en complicidad con autoridades locales, manipulan las válvulas para dejar sin agua y luego ofrecerla a costos altísimos de mil hasta 2 mil 500 pesos la pipa", afirmó en entrevista Pedro Moctezuma.

Moctezuma comentó que para regularizar la distribución de agua por red se debe hacer la retransferencia de la titularidad de los pozos agrícolas a los ayuntamientos o sistemas de agua municipales que manejan más de 2 mil redes.

–¿Estos grupos tienen secuestrados a los pozos y a la red?– se le preguntó.

–Sí, había toda una manipulación de válvulas donde existía la red. En Ecatepec hay un 90 por ciento de cobertura de la red, pero en 2023 apenas el 40 por ciento contaba con agua porque la práctica era que cortaban el agua y después de 24-36 horas con la crisis llegaban las pipas y la ofrecían a costos altos. La gente sin tener otro remedio dejaba de comer o de transportarse e invertía en tener agua.

Manipulación de válvulas en Ecatepec

Desde 2022 SinEmbargo informó que en Ecatepec, el municipio mexiquense más poblado con más de 1.6 millones de habitantes y con tandeo de agua desde hace años, había aguachicol a plena luz del día con ventas a sobrecosto.

La Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, dijo en entrevista con este medio que desde que inició su Gobierno en enero de 2025 han bloqueado 50 puntos de aguachicol y han recuperado de la red de agua pública válvulas "a cargo de muchos de estos grupos" que durante cinco y hasta 10 años impidieron el flujo de agua a 300 mil habitantes de zonas como Valle de Santiago o Santa Clara, que a su vez se veían obligados a comprar pipas.

"Hemos combatido la venta ilegal recuperando el caudal de la red, donde tenían válvulas completamente manipuladas. Algunos hospitales tenían esta condición. Colonias completas que no deberían haber tenido este problema lo tenían. Te puedo cuantificar 300 mil personas que tienen agua por la red que tenían diez, cinco años sin agua como Valle de Santiago, Campiña, la Florida, Santa Clara, muchas colonias que no tenían agua por la red", afirmó la Alcaldesa Azucena Cisneros.

–La Fiscalía identifica a los sindicatos 'USON', 'ACME', 'los 300', '25 de marzo', la 'Chokiza', que son los mismos investigados por despojo, ¿ustedes qué han detectado en Ecatepec?

–Están señalados por la propia Fiscalía en diversos momentos en el tema del despojo como ahorita en el aguachicol estos grupos, estos sindicatos. Es un tema de corrupción e impunidad. Levamos 220 inmuebles recuperados (tras despojo) y seguimos en esta gran lucha. En Héroes 1ª sección entró también la Fiscalía y recuperamos 60 inmuebles solo en una unidad territorial y estamos recuperando colonias completas donde el despojo era una práctica común– respondió.

En septiembre de 2025 Alejandro "N" alias "El Choko" fue detenido en Ecatepec por ser el presunto líder de "La Chokiza", grupo señalado de extorsión y de promover votos. La Comisión de Honestidad de Morena está investigando a la Alcaldesa Azucena Cisneros por supuestos nexos con "La Chokiza", que ella califica de chismes.

–Usted dice combatir la impunidad contra estros grupos: 'Chokiza', '25 de marzo', 'USON', ¿todos?– se le insistió a la Alcaldesa.

–Todos, absolutamente todos.

El secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Faustino de la Cruz, agregó vía telefónica que el exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis (ahora Diputado del PT), provocó una deliberada crisis de abasto de agua municipal al dejar de dar mantenimiento a los pozos como parte de su "complicidad" con estos grupos que sustraen y venden el agua en pipas.

"Estos grupos violentadores sociales cooptaron a los comités autónomos del agua de los pueblos y, por ende, sembraron el terror y el control político-económico. Se dieron a la tarea de condicionar la venta del agua en complicidad con el Gobierno municipal de Fernando Vilchis (exalcalde de Morena) e hicieron una crisis de agua municipal donde se dejó de dar mantenimiento a pozos, se dejó de pagar electricidad y esto hizo que lugares donde podía llegar el agua no llegaba. La falta de agua la vivió todo Ecatepec en esta crisis", dijo.

De cuerdo con el Secretario de la Cruz, desde el arribo del exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis estos grupos como USON formaron sus bases. "El USON, donde Guillermo Fragoso Báez ('El Jefe') fue Regidor y el padre fue Comisariado de seguridad pública, se pelean y entonces los enfrenta con otro grupo que genera Fernando Vilchis, 'Los 300'. La 'Chokiza' es un aliado de los USON, y otros grupos violentadores que, en complicidad con el Gobierno municipal, se dieron a la tarea de hacer de su feudo este municipio. Hoy está en la cárcel 'El Conejo' (de los 300), el líder de la 'Chokiza', Alejandro "N", y otros actores", expuso.

En tanto, la alianza ACME –también identificada como parte del aguachicol– está conformada por miembros del transporte público que en el Estado de México es caro, inseguro y, como gremio, un botín político para votos y acarreos. En agosto de 2023, ACME formó un grupo numeroso de autodefensas "harto" del robo y extorsión tanto en sus unidades como en los negocios por parte del crimen y de "policías locales coludidos". Este 2025, el gremio logró un aumento de tarifa, incluyendo el Mexibús.

"Es un gran negocio"

Este lunes se registraron diversos bloqueos simultáneos en autopistas como la México-Puebla o la México-Toluca por parte de piperos y purificadoras. Algunos de los manifestantes aseguran que no son "huachicoleros del agua" sino trabajadores o transportistas. Un grupo de operadores independientes exige al Gobierno del Estado de México mecanismos claros de regulación y permisos para poder trabajar.

"La reacción es fuerte porque es un gran negocio que tiene ganancias extraordinarias casi sin costo porque no pagan derechos y tampoco invierten en tratamiento para la calidad del agua, por lo tanto son un problema para la salud pública. Todo esto genera el chantaje que actualmente quieren hacer sobre las autoridades", afirmó Pedro Moctezuma, que fue Secretario del Agua del Edomex de finales de 2023 a marzo de 2025.

El problema de las purificadoras, que también se manifestaron este lunes, es que ofrecen el servicio a un precio menor que garrafones porque "han empezado a operar como cártel (se ahorran costos de operación), pero otras purificadores sin información compran agua de donde pueden e ignoran que es de procedencia ilícita", dijo.

A la par de los bloqueos viales de este lunes, usuarios del servicio de las pipas fueron afectados en el suministro diario no solo en municipios mexiquenses como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tultepec, sino, por ejemplo, en centros comerciales del norte de la Ciudad de México que contratan este servicio de pipas.

"Hay una mesa de negociación para que se presenten documentos y que acrediten (permisos). Si no se acreditan finalmente se procederá. Todos los sistemas que se clausuraron siguen funcionando, el sistema de agua en Ecatepec está funcionando con normalidad", afirmó la Alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros.

Al menos el autodenominado sindicato "25 de marzo", vinculado con UNSON, circuló en redes sociales que era falso su llamado a realizar bloqueos. Desde el viernes por la noche publicó: "El Sindicato Nacional de Transportistas y Constructores '25 de Marzo' les informa que el comunicado que circula sobre una supuesta convocatoria urgente es completamente FALSO. Pedimos a todos nuestros agremiados no dejarse llevar por información falsa y mantenerse atentos únicamente a los canales de comunicación oficiales del sindicato".

Agua insalubre y a sobrecosto

Desde las primeras horas del viernes 24 de octubre de este 2025, autoridades del Estado de México y del Gobierno federal iniciaron un operativos simultáneos en 48 municipios para intervenir más de 190 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta a sobreprecio del agua, informó la Fiscalía mexiquense.

Las autoridades estatal y federal han intervenido más de 160 sitios relacionados con el robo y distribución, aseguraron más de 250 pipas y transportes de agua, incluyendo tipo tráiler, por su probable relación con la extracción y venta de agua sin potabilizar y a sobrecosto.

"Las diligencias permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobreexplotación, así mismo fueron detectadas redes ilícitas de donde se hurtaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario o a algún organismo administrador", dice un comunicado de la autoridad estatal.

Las pesquisas de la Fiscalía estatal establecieron que el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, solo la cloraban, lo que podía causar afectaciones salubres a la población. Pese al riesgo para la salud, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.

De acuerdo con un estudio de mercado hecho por la Fiscalía mexiquense, una pipa de agua potable de 10 mil litros para uso doméstico ronda mil 131 pesos, pero en Ecatepec, Estado de México, los piperos la venden a un sobrecosto de 59 por ciento; en Cuautitlán, a un sobrecosto de 41.4; en Tlalnepantla, a un sobrecosto de 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento.