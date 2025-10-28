Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

Dulce Olvera

27/10/2025 - 9:04 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

En 10 años, 55 mil tomas clandestinas para robar agua en CdMx, NL, Jalisco y Sinaloa

El robo de agua es una realidad en Ecatepec y un negocio millonario, alerta gobierno

Sindicato de Sacmex obstaculiza esfuerzos para mitigar crisis de agua, revela informe

Detrás del robo y venta a sobrecosto de agua en municipios del Estado de México está una red de autodenominados sindicatos también relacionados con delitos de despojo y extorsión, entre ellos, USON y Chokiza, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– La Fiscalía del Estado de México (FJEM) identifica la intervención de "organizaciones sociales autodenominadas sindicatos" en la manipulación de válvulas de la red pública, el robo y venta ilegal de agua que se registra al menos en 48 municipios mexiquenses. Los nombres de estos grupos coinciden con las carpetas de investigación sobre la red de despojos

El comunicado de la autoridad estatal plantea que la ciudadanía es obligada a comprar esa agua –insalubre y a sobrecosto– solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identifican sus transportes con logotipos y calcomanías.

Un colono de Ecatepec compartió que solo dejan entrar las pipas con esas calcomanías o si no, las queman. "Es una mafia", dijo. Su cisterna se llena con 600 pesos con agua de "dudosa calidad". A unas cuantas colonias en Circuito Mexiquense suele ver camiones que sacan el agua de la tubería municipal. "Aquí entran los camiones, las pipas, todas feas, mugrosas, dadas al catre, pero traen una leyenda que dice 'Chokiza' y ya nadie las toca", agregó el vecino.  

El comunicado de la autoridad estatal enlista: "Las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades".

pipa USON
Pipa de agua con calcomanía de USON. Imagen: Especial

Respecto a los comisariados ejidales, el exsecretario del Agua del Edomex Pedro Moctezuma expuso que, de octubre de 2023 a marzo de 2025, diagnosticaron una conexión de piperos con pozos de uso agrícola, así como manipulación de válvulas en la red del sistema público del agua.

"(Tras la sequía de 2023), afortunadamente ahora se retoma (el operativo) en la medida en que ya se va contar con agua del Cutzamala para proveer a estos 48 municipios, donde (había) intervención de las pipas, que tienen conexión con una basta red de pozos de uso agrícola, que no paga derechos. Es negocio redondo. No revisan la calidad del agua y la canalizan ilícitamente tanto a zonas donde no hay como una gran parte donde sí hay red de distribución, pero en complicidad con autoridades locales, manipulan las válvulas para dejar sin agua y luego ofrecerla a costos altísimos de mil hasta 2 mil 500 pesos la pipa", afirmó en entrevista Pedro Moctezuma.

Moctezuma comentó que para regularizar la distribución de agua por red se debe hacer la retransferencia de la titularidad de los pozos agrícolas a los ayuntamientos o sistemas de agua municipales que manejan más de 2 mil redes.

–¿Estos grupos tienen secuestrados a los pozos y a la red?– se le preguntó.

–Sí, había toda una manipulación de válvulas donde existía la red. En Ecatepec hay un 90 por ciento de cobertura de la red, pero en 2023 apenas el 40 por ciento contaba con agua porque la práctica era que cortaban el agua y después de 24-36 horas con la crisis llegaban las pipas y la ofrecían a costos altos. La gente sin tener otro remedio dejaba de comer o de transportarse e invertía en tener agua.

operación aguachicol
Operativo contra el aguachicol en Estado de México. Foto: Fiscalía Edomex.

Manipulación de válvulas en Ecatepec

Desde 2022 SinEmbargo informó que en Ecatepec, el municipio mexiquense más poblado con más de 1.6 millones de habitantes y con tandeo de agua desde hace años, había aguachicol a plena luz del día con ventas a sobrecosto.

La Alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, dijo en entrevista con este medio que desde que inició su Gobierno en enero de 2025 han bloqueado 50 puntos de aguachicol y han recuperado de la red de agua pública válvulas "a cargo de muchos de estos grupos" que durante cinco y hasta 10 años impidieron el flujo de agua a 300 mil habitantes de zonas como Valle de Santiago o Santa Clara, que a su vez se veían obligados a comprar pipas.

"Hemos combatido la venta ilegal recuperando el caudal de la red, donde tenían válvulas completamente manipuladas. Algunos hospitales tenían esta condición. Colonias completas que no deberían haber tenido este problema lo tenían. Te puedo cuantificar 300 mil personas que tienen agua por la red que tenían diez, cinco años sin agua como Valle de Santiago, Campiña, la Florida, Santa Clara, muchas colonias que no tenían agua por la red", afirmó la Alcaldesa Azucena Cisneros.

operativo aguachicol
Operativo contra el aguachicol en Edomex. Foto: Fiscalía Edomex

–La Fiscalía identifica a los sindicatos 'USON', 'ACME', 'los 300', '25 de marzo', la 'Chokiza', que son los mismos investigados por despojo, ¿ustedes qué han detectado en Ecatepec?

–Están señalados por la propia Fiscalía en diversos momentos en el tema del despojo como ahorita en el aguachicol estos grupos, estos sindicatos. Es un tema de corrupción e impunidad. Levamos 220 inmuebles recuperados (tras despojo) y seguimos en esta gran lucha. En Héroes 1ª sección entró también la Fiscalía y recuperamos 60 inmuebles solo en una unidad territorial y estamos recuperando colonias completas donde el despojo era una práctica común– respondió.

En septiembre de 2025 Alejandro "N" alias "El Choko" fue detenido en Ecatepec por ser el presunto líder de "La Chokiza", grupo señalado de extorsión y de promover votos. La Comisión de Honestidad de Morena está investigando a la Alcaldesa Azucena Cisneros por supuestos nexos con "La Chokiza", que ella califica de chismes.

–Usted dice combatir la impunidad contra estros grupos: 'Chokiza', '25 de marzo', 'USON', ¿todos?– se le insistió a la Alcaldesa.

–Todos, absolutamente todos.

los 300
La Fiscalía del Edomex indaga al grupo Los 300 por despojo y aguachicol. Foto: Fiscalía Edomex.

El secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, Faustino de la Cruz, agregó vía telefónica que el exalcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis (ahora Diputado del PT), provocó una deliberada crisis de abasto de agua municipal al dejar de dar mantenimiento a los pozos como parte de su "complicidad" con estos grupos que sustraen y venden el agua en pipas.

"Estos grupos violentadores sociales cooptaron a los comités autónomos del agua de los pueblos y, por ende, sembraron el terror y el control político-económico. Se dieron a la tarea de condicionar la venta del agua en complicidad con el Gobierno municipal de Fernando Vilchis (exalcalde de Morena) e hicieron una crisis de agua municipal donde se dejó de dar mantenimiento a pozos, se dejó de pagar electricidad y esto hizo que lugares donde podía llegar el agua no llegaba. La falta de agua la vivió todo Ecatepec en esta crisis", dijo.

De cuerdo con el Secretario de la Cruz, desde el arribo del exalcalde de Ecatepec Fernando Vilchis estos grupos como USON formaron sus bases. "El USON, donde Guillermo Fragoso Báez ('El Jefe') fue Regidor y el padre fue Comisariado de seguridad pública, se pelean y entonces los enfrenta con otro grupo que genera Fernando Vilchis, 'Los 300'. La 'Chokiza' es un aliado de los USON, y otros grupos violentadores que, en complicidad con el Gobierno municipal, se dieron a la tarea de hacer de su feudo este municipio. Hoy está en la cárcel 'El Conejo' (de los 300), el líder de la 'Chokiza', Alejandro "N", y otros actores", expuso.

En tanto, la alianza ACME –también identificada como parte del aguachicol– está conformada por miembros del transporte público que en el Estado de México es caro, inseguro y, como gremio, un botín político para votos y acarreos. En agosto de 2023, ACME formó un grupo numeroso de autodefensas "harto" del robo y extorsión tanto en sus unidades como en los negocios por parte del crimen y de "policías locales coludidos". Este 2025, el gremio logró un aumento de tarifa, incluyendo el Mexibús.

"Es un gran negocio"

Este lunes se registraron diversos bloqueos simultáneos en autopistas como la México-Puebla o la México-Toluca por parte de piperos y purificadoras.  Algunos de los manifestantes aseguran que no son "huachicoleros del agua" sino trabajadores o transportistas. Un grupo de operadores independientes exige al Gobierno del Estado de México mecanismos claros de regulación y permisos para poder trabajar.

"La reacción es fuerte porque es un gran negocio que tiene ganancias extraordinarias casi sin costo porque no pagan derechos y tampoco invierten en tratamiento para la calidad del agua, por lo tanto son un problema para la salud pública. Todo esto genera el chantaje que actualmente quieren hacer sobre las autoridades", afirmó Pedro Moctezuma, que fue Secretario del Agua del Edomex de finales de 2023 a marzo de 2025.

El problema de las purificadoras, que también se manifestaron este lunes, es que ofrecen el servicio a un precio menor que garrafones porque "han empezado a operar como cártel (se ahorran costos de operación), pero otras purificadores sin información compran agua de donde pueden e ignoran que es de procedencia ilícita", dijo.

Familias de diferentes predios de Iztapalapa llenan botes y tambos de agua, la cual es suministrada por pipas que acuden una vez por semana, debido a los niveles bajos del Sistema Cutzamala.
Pipero abastece a ciudadanos. Foto: Graciela López, Cuartoscuro/archivo

A la par de los bloqueos viales de este lunes, usuarios del servicio de las pipas fueron afectados en el suministro diario no solo en municipios mexiquenses como Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tultepec, sino, por ejemplo, en centros comerciales del norte de la Ciudad de México que contratan este servicio de pipas.

"Hay una mesa de negociación para que se presenten documentos y que acrediten (permisos). Si no se acreditan finalmente se procederá. Todos los sistemas que se clausuraron siguen funcionando, el sistema de agua en Ecatepec está funcionando con normalidad", afirmó la Alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros.

Al menos el autodenominado sindicato "25 de marzo", vinculado con UNSON, circuló en redes sociales que era falso su llamado a realizar bloqueos. Desde el viernes por la noche publicó: "El Sindicato Nacional de Transportistas y Constructores '25 de Marzo' les informa que el comunicado que circula sobre una supuesta convocatoria urgente es completamente FALSO. Pedimos a todos nuestros agremiados no dejarse llevar por información falsa y mantenerse atentos únicamente a los canales de comunicación oficiales del sindicato".

Agua insalubre y a sobrecosto

Desde las primeras horas del viernes 24 de octubre de este 2025, autoridades del Estado de México y del Gobierno federal iniciaron un operativos simultáneos en 48 municipios para intervenir más de 190 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta a sobreprecio del agua, informó la Fiscalía mexiquense.

Las autoridades estatal y federal han intervenido más de 160 sitios relacionados con el robo y distribución, aseguraron más de 250 pipas y transportes de agua, incluyendo tipo tráiler, por su probable relación con la extracción y venta de agua sin potabilizar y a sobrecosto.

"Las diligencias permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobreexplotación, así mismo fueron detectadas redes ilícitas de donde se hurtaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario o a algún organismo administrador", dice un comunicado de la autoridad estatal.

Comunicado de operadores que se llaman independientes. Imagen: Especial.

Las pesquisas de la Fiscalía estatal establecieron que el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, solo la cloraban, lo que podía causar afectaciones salubres a la población. Pese al riesgo para la salud, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.

De acuerdo con un estudio de mercado hecho por la Fiscalía mexiquense, una pipa de agua potable de 10 mil litros para uso doméstico ronda mil 131 pesos, pero en Ecatepec, Estado de México, los piperos la venden a un sobrecosto de 59 por ciento; en Cuautitlán, a un sobrecosto de 41.4; en Tlalnepantla, a un sobrecosto de 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento.

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Lección electoral de Bolivia

"Bolivia acaba de poner en marcha la institucionalidad que, de continuar, puede alentar una normalidad democrática para...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

El Gran Garrote acecha nuevamente a América Latina

"Sería impensable que un siglo después de la política imperialista del Gran Garrote del entonces Presidente Theodore...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Siempre una promesa

"Mi amor por las islas nació en la infancia, cuando mis padres me subían a un bote...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

El deslizamiento del PAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El deslizamiento del PAN

Trump te caga y la CNN dice que nieva
Por Juan Carlos Monedero

Trump te caga y la CNN dice que nieva

Milei se juega su resto
Por Mario Campa

Milei se juega su resto

Corruptos y reaccionarios
Por Álvaro Delgado Gómez

Corruptos y reaccionarios

+ Sección

Galileo

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

¿Trabajas de noche? Cuidado, un estudio indica que puede afectar tu sistema digestivo

Un estudio reveló que los efectos de la actividad física continúan incluso cuando cesa el movimiento y que el ejercicio incrementa el gasto energético.

Un estudio revela que los efectos del ejercicio persisten incluso cuando descansas

Las personas que consumen poca azúcar durante la infancia tienen menos probabilidades de sufrir infartos, insuficiencia cardíaca o accidentes cerebrovasculares.

Reducir el azúcar en la niñez previene afecciones del corazón en la adultez: estudio

Las personas con caries y enfermedad periodontal podrían tener mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico: estudio de Universidad de Carolina del Sur.

Caries y enfermedad periodontal elevan riesgo de accidente cerebrovascular: estudio

Mamá alimenta a bebé

Bebés que comen cacahuate pueden evitar alergias graves, revela estudio de Pediatrics

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum sabe que durante el siguiente tramo de su Presidencia se encontrará a personajes iguales o peores que Salinas Pliego.
1

Cómo responderle a Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
2

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

Un error de audio interrumpió el acto protocolario celebrado en la SCJN, ya que comenzó a sonar una canción de Marc Anthony en lugar del Himno Nacional.
3

VIDEO ¬ Ponen canción de Marc Anthony en lugar del Himno en informe del TEPJF en SCJN

Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada, está detenido en un centro migratorio.
4

Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, es detenido en EU, pero por situación migratoria

Socios de Adán Augusto
5

La torre más lujosa de Tabasco fue de Cabal y Hank. Hoy es de Adán Augusto y amigos

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
6

VERSUS ¬ Salinas Pliego enfrenta la ruina. Lo acorraló su propia estrategia, de años

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
7

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
8

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Una Jueza federal concedió el día de hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá operar en todos los aeropuertos del país; detenciones serán ilegales.
9

Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

La Senadora Beatriz Mojica Morga confirmó el asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador, Antonio Bravo, ocurrido en Iguala, Guerrero.
10

Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

Un adolescente de 13 años le disparó a su madre en el rostro tras una discusión ocurrida en un domicilio de la colonia Polanco IV Sección, ubicada en la CdMx.
11

Un adolescente discute con su madre y la hiere de bala en la mandíbula. Pasó en CdMx

Las estaciones que faltan por abrir de la Línea 1 del Metro operarán desde el 16 de noviembre, confirmó la Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada
12

Brugada confirma que L1 del Metro operará en su totalidad a partir de 16 de noviembre

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la CATEM.
13

Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

14

App del Banco del Bienestar: Así puedes descargarla y usarla para manejar tu dinero

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
15

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
bloqueo pipas
1

Una red de despojo y extorsión de agua, guiada por sindicatos, causa caos en Edomex

La muerte de Rodrigo Mondragón luego del partido de Cruz Azul en CU ha dejado versiones encontradas.
2

¿Qué le pasó a Rodrigo Mondragón, fanático de Cruz Azul que murió tras ser detenido?

más del 90 por ciento de los delitos cometidos entre 2012 y 2024 permanecen sin denuncia o sin investigación, lo que refleja un problema estructural que atraviesa todo el aparato judicial del país.
3

#PuntosyComas ¬ Una década y la impunidad en México se mantiene por arriba del 90%

La SSC-CdMx logró la detención de cinco sujetos señalados como presuntos responsables de secuestrar y asaltar a una banda de Mariachis.
4

Grupo de mariachi es secuestrado y torturado en CdMx; caen 5 presuntos responsables

Una Jueza federal concedió el día de hoy una suspensión definitiva a Uber que le permitirá operar en todos los aeropuertos del país; detenciones serán ilegales.
5

Uber obtiene suspensión definitiva: podrá operar en todos los aeropuertos de México

La Senadora Beatriz Mojica Morga confirmó el asesinato del exalcalde interino en Teloloapan y su colaborador, Antonio Bravo, ocurrido en Iguala, Guerrero.
6

Exalcalde de Teloloapan, Guerrero, es asesinado; Senadora de Morena exige justicia

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la tarde de este lunes la ejecución de Noel Pérez Urquidi, líder sindical asociado a la CATEM.
7

Noel Pérez Urquidi, líder sindical de la CATEM, es asesinado a balazos en Salina Cruz

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación respecto a los homicidios de siete personas atacadas a balazos en distintas zonas del municipio de Guachochi.
8

Balaceras dejan 7 muertos en Guachochi; Fiscalía de Chihuahua abre investigación

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
9

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Ricardo Salinas Pliego acusó “persecución sistemática” por parte del Gobierno de México.
10

Salinas Pliego se tira al piso: acusa “persecución sistemática” y acude a la CIDH

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó sobre páginas falsas que suplantan la identidad del Registro Público Vehicular (Repuve).
11

¡Evita caer en fraude! La SSPC alerta sobre páginas que suplantan identidad de Repuve

La violencia también alcanzó a figuras políticas y candidatos este primer cuatrimestre del año.
12

Miguel Ángel Beltrán, periodista de Durango, es hallado sin vida junto a narcomensaje